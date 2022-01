La fiscal no ve delito en el espacio de TV3 que vinculó el castellano con parecer "más malo"

La fiscal ha archivado su investigación a un programa infantil de TV3 en el que un personaje interpretado por el Mag Lari vinculó hablar castellano con parecer "más malo", al no verlo delictivo, aunque admite que se emitió en un contexto de "cierta tensión" por tendencias a la discriminación ideológica.

Así lo ha acordado la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, que en septiembre de 2021 abrió diligencias para indagar la denuncia de la asociación Hablemos Español después de que el ilusionista Mag Lari, que iba disfrazado, asegurara en el programa infantil de TV3 "L'Au Pair", en el que famosos ejercen de canguros de niños a quienes no conocen: "Soy el calamar gigante, vengo a comerme a la princesa" y "hablo en castellano porque así parezco más malo".

La Fiscalía, que encargó varias diligencias a la Policía Nacional, ha concluido que el comentario denunciado no encaja en un delito de odio, al no apreciarse los "elementos suficientes" para ser delictivo, por más que se trate de una frase "que puede contener una lectura prejuiciosa y peyorativa para un determinado colectivo".

"Si bien es cierto que en el contexto social en el que se efectúa (este comentario) se detecta cierta tensión por tendencias a la discriminación por motivos ideológicos, no concurren el resto de los indicadores de delito de odio", apunta el ministerio público.

Para la fiscal, en el lenguaje empleado por el Mag Lari "no se detecta la contundencia que se requiere para que sea relevante penalmente", ya que no aprecia una "referencia clara y perceptible" para incitar a la violencia o a actitudes no democráticas.

De hecho, la Fiscalía resalta en el escrito en que da carpetazo a su investigación que el propio Mag Lari aseguró en una entrevista posterior a Rac-1 que no quería ofender a nadie con su "broma": "es humor, era una broma, nada más".

El mago alegó que su comentario no figuraba en el guion del programa y que lo improvisó mientras hablaba con los niños en base a la experiencia de su generación, que creció viendo solo dos canales de televisión, La 1 y La 2 de TVE, ambos en español, en la que veían que "los malos hablaban castellano".

"Cuando jugábamos a indios y vaqueros decíamos 'manos arriba'" justificó el Mag Lari, que admitió que podía haber "gente que no sea de Cataluña esto no lo entienda".

Según la Fiscalía, con las explicaciones dadas por el Mag Lari se desprende "con claridad" que "no era su intención ofender a nadie, pues solo trató de hacer una broma apoyada en la idea de que todos los de su generación crecieron con dos canales de televisión en los que se hablaba castellano, de ahí la frase denunciada, pues lo que veían era que los malos hablaban castellano".

En un comunicado, la presidenta de Hablemos Español, Gloria Lago, ha calificado de "ridícula" la disculpa del Mag Lari y ha lamentado que la Fiscalía "se preocupe más de no molestar a los nacionalistas catalanes que de proteger a los niños contra mensajes discriminatorios o de odio", por lo que ha anunciado que estudiarán denunciar ahora este caso ante un juzgado: "a ver si nos toca en suerte un juez valiente".