Otegi insta al PNV a desvelar cuál es su plan de nuevo estatus

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que institucionalizar el derecho a decidir es "lo mínimo que hay que poner encima de la mesa" para empezar a debatir sobre un nuevo estatus para Euskadi y, tras abogar por "consensos sin renuncias", ha asegurado que hay que ser "razonable, prudente y tener los pies en el suelo", pero considera que plantear ajustarse a lo que dice la Constitución es "empezar la casa por el tejado".



A través de un comunicado y un vídeo, Otegi ha manifestado que ve "con una cierta preocupación" el intento de "rebajar la ambición nacional del país" y de "no poner encima de la mesa un proyecto nacional", máxime en un tiempo en el que la pandemia ha demostrado que la "falta de soberanía" limita "enormemente en un caso como el de la salud pública". Por lo tanto, ha asegurado que, para EH Bildu, el debate sobre la soberanía y quién toma las decisiones es "central".





«Es preocupante que Ortuzar diga que ellos ya tienen hecho un nuevo estatus pero que no lo ponen encima de la mesa».



??? La mayoría de este país quiere y necesita soberanía suficiente para hacer frente a los grandes retos.



"Después de que en 2015, elIñigo Urkullu, prometiera una consulta sobre el nuevo estatus, después de que alcanzáramos un acuerdo de bases y principios, después de que se reconozca que la comisión de expertos fue un instrumento para tratar de rebajar las bases y principios, decirnos ahora que lo que tenemos que plantear es, rebajar las ambiciones del país para tener un país mejor y ajustarlo a lo que dice la Constitución española", ha añadido.Otegi ha indicado que el país "necesita lo que necesita", independientemente de que esto "sea un debate mayor o menor en el momento actual" en el pueblo vasco.A su juicio, hay algunas cosas que hay que poner encima de la mesa y, en concreto, ha defendido el reconocimiento como nación y contar con un panel de competencias en el que los vascos tengan capacidad para tomar decisiones por sí mismos."No somos ni menores de edad ni estamos incapacitados; tenemos que habilitar los mecanismos institucionales suficientes para que todos los territorios del país mantengan las relaciones que consideren necesarias; necesitamos garantías, lo que no podemos vivir es en un espacio de derechos flotantes que depende de que 12 magistrados elegidos por los partidos políticos en España decidan cuándo tienes una competencia y cuándo te la quitan", ha criticado.Por ello, ha defendido que se necesita. En su opinión, eso es "lo mínimo que hay que poner encima de la mesa para empezar a debatir". "Luego hay que ser razonable y prudente, tener los pies en el suelo, pero tener los pies en el suelo también es poner esto encima de la mesa", ha apuntado,.En todo caso, cree que plantear, "a estas alturas del partido", que hay que. "Para esto no necesitamos parlamentos", ha señalado, para ironizar sobre que, entonces, que sea la delegación del Gobierno el que "fije los límites y que redacten ellos el estatus político".Arnaldo Otegi ha indicado que EH Bildu no va a estar "ahí", sino en un camino "razonable" que no limite sus "ambiciones políticas" ni el proyecto de país. En este sentido, ha abogado por recuperar para el país "la capacidad de decisión en todos los ámbitos" y que se deje "el futuro en manos del pueblo".Según ha detallado, a partir de ahí, hay que elaborar "consensos, sin renuncias, con todos los que aceptan lo que el principio democrático" de que "la mayoría de este país desea, quiere y necesita soberanía suficiente para hacer frente a los grandes retos" que tiene por delante. "Todo el resto para nosotros es cortinas de humo", ha añadido.En este sentido, ha afirmado que observan "con cierta" que el presidente del EBB del PNV,les diga que ellos ya tienen elaborado, pero que "no lo ponen encima de la mesa"."Nosotros ya tenemos el nuestro y lo hemos puesto encima de la mesa. El que tenga otro que quiera ajustar eso a la Constitución, que lo ponga, y debatámoslo como personas mayores, como gente adulta. Pongámoslo al criterio de la voluntad popular y que la gente elija. Esa es nuestra posición. Nosotros no vamos a renunciar a la ambición nacional de construir un país mejor", ha concluido.