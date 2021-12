El fiasco de Sánchez: una maniobra del PP retrasa los Presupuestos una semana

Pedro Sánchez habrá tenido que pellizcarse para comprobar que no está soñando. Contra todo pronóstico, el Senado ha dado el visto bueno este martes a una enmienda parcial a los Presupuestos del Estado para el próximo año, lo que obligará a volver al Congreso de los Diputados y retrasará la aprobación definitiva hasta la próxima semana.



Para rizar el rizo, la enmienda aprobada fue una de Compromís, de apoyo a las lenguas minorizadas, que contó con el sorprendente apoyo del PP. Teniendo en cuenta que Pablo Casado está volcándose en una campaña de defensa del castellano, en contra de la inmersión lingüística en Catalunya y ha cargado las tintas contra el acuerdo para que se vea el canal infantil ETB3 en euskera en Nafarroa, lo sucedido se interpretó como una mera maniobra política para impedir que Sánchez cumpliera su objetivo de dejar el proyecto aprobado esta semana y proyectar una imagen de estabilidad. Este episodio es una muestra del nivel que ha adquirido ya la política en las Cortes estatales.



El presidente español había anunciado su presencia en el pleno a partir de las 16.00 horas para celebrar la aprobación final, y en las horas previas había tumbado incluso la rebaja del IVA a las peluquerías del 21% al 10% pese al descontento del sector y pese a que sus socios del PNV habían propiciado en la Mesa del Senado que se sometiera a debate. También había acordado con ERC la Ley Audiovisual para evitar que prosperase su enmienda parcial sobre el fondo covid.



De hecho, el pleno fue un rosario de críticas al Gobierno español por ningunear al Senado e impedirle aportar nada. Desde Geroa Bai, Koldo Martínez anunció un acuerdo a cambio también de retirar sus enmiendas, en cuestiones relacionadas con infraestructuras para evitar inundaciones, entre otros puntos.





?@komaur logra un acuerdo con el Gobierno del Estado para la puesta en marcha de inversiones en #Navarra por valor de 17 millones de euros.#Senado https://t.co/CZmouI70ET — Geroa Bai (@geroabai) December 21, 2021

SÁNCHEZ IRONIZA CON LA METAMORFOSIS DE CASADO

.@eajpnv apoya los PGE2022 porque son beneficiosos para Euskadi. @mdetxano valora positivamente el acuerdo alcanzado con el Gobierno central por el Grupo Vasco rubricando los tres objetivos que se marcó al inicio del trámite presupuestario.https://t.co/G71dn2v4Vn pic.twitter.com/tunVQQ4tMH — EAJ-PNV Senatua (@eajpnvsenatua) December 21, 2021

BALANCE "POSITIVO" DEL PNV

Sin embargo,s para la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de la CAV, Nafarroa, Galicia, Asturias, Aragón, Catalunya, València e Illes Balears. La presentó Compromís a petición de Chunta Aragonesista,Sánchez asumió finalmente que las Cuentas no serán aprobadas hasta el, un traspiés al que le quiso ver de manera sarcástica un lado positivo:Trató de quitar hierro a lo sucedido, asegurando que, si no era este martes, las Cuentas se iban a aprobar en unos días.a Sánchez para impedir que cumpla su calendario., de manera que no hay margen para que surja ninguna sorpresa más. El PP justificó su apoyo en que la iniciativa se enmarca en la Carta Europea de las Lenguas Regionales.y voces del PNV, que apoyan la promoción de las lenguas, no ocultaban su sorpresa por la maniobra del PP.El trámite sirvió también para confirmar los apoyos de Geroa Bai, Más Madrid, PAR y Més per Mallorca, fuerzas algunas de ellas sin presencia en el Congreso. No obstante, en esa Cámara de los diputados Sánchez ya tuvo el aval del PNV, ERC, EH Bildu, PDeCAT y otras fuerzas hasta alcanzar los 188 votos.El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, realizó ayer un balance "positivo" de la relación con Sánchez este año porque han logrado acuerdos y otras materias que tendrán que materializarse el próximo año.a las peluquerías.Desde el Senado, María Dolores Etxano confirmó el apoyo del PNV porque ha alcanzado acuerdos beneficiosos para la CAV y Nafarroa que refuerzan "el autogobierno vasco y la bilateralidad", pactaron el IMV, el Tren de Alta Velocidad e inversiones para ambos territorios.