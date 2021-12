Sánchez amarra el apoyo de ERC a los Presupuestos tras pactar la Ley Audiovisual

Pedro Sánchez ha atado ya el último cabo suelto para asegurarse la aprobación definitiva de sus Presupuestos en el Senado la próxima semana. El presidente español ha alcanzado un acuerdo con ERC sobre la Ley Audiovisual para garantizar la presencia de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en plataformas internacionales como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney Plus. Este acuerdo, como un efecto dominó, ha provocado este miércoles que los republicanos catalanes retiren sus enmiendas parciales a las Cuentas en el Senado.



Esas enmiendas eran parciales y, por tanto, no tenían capacidad para tumbar los Presupuestos ni los ponían en riesgo, pero la maniobra podía retrasar una semana su aprobación en el caso de que alguna enmienda hubiera reunido los votos suficientes, porque hubiera obligado a regresar al Congreso. El objetivo de Sánchez siempre fue evitarlo y que las Cuentas quedaran aprobadas en la sesión que comienza el próximo martes y, de hecho, tiene previsto asistir.



Además, Sánchez evita romper la confianza de ERC, uno de sus socios prioritarios junto al PNV. Marta Vilalta admitió que este acuerdo da alas y continuidad a la mesa de diálogo para resolver el conflicto político, que podría reunirse en enero.





La Ley Audiovisual busca convertir a España en un referente internacional y en un hub audiovisual.



??? Un porcentaje del beneficio que las productoras tengan en España irá destinado a promocionar las lenguas cooficiales.



UNA RESERVA ANUAL DE LAS EMPRESAS Y FONDO PÚBLICO

LA PRESIÓN CONJUNTA DE URKULLU Y ARAGONÈS

SÁNCHEZ AMARRA A SUS SOCIOS



POSIBLES SANCIONES

El principal escollo que impedía el acuerdo era el porcentaje para las lenguas cooficiales, algo que la vicepresidenta Calviño veía inviable porque Europa solo permitiría hacerlo con empresas audiovisuales estatales, y no internacionales.y series en lenguas cooficiales (es una estimación, el dinero saldrá de sus, y se habla de un 15% del 70% de la producción anual total que se les exige).Por otro lado,, cuya cuantía se concretará en la tramitación de la Ley Audiovisual, para asegurar el doblaje de series de plataformas internacionales. Se puso como ejemplo El Juego del calamar. El Consejo Audiovisual de Catalunya se encargará de dirimir los conflictos en doblajes.; y un 15% de la producción de televisión lineal pública será en estas lenguas.El Gobierno vasco ha presionado también al. Además de esta labor discreta, el pasado lunes,, un respaldo que añadió más presión al Gobierno español. Tras su primera reunión presencial en Girona, Urkullu aclaró que defiende la aprobación de los Presupuestos, pero mostró su solidaridad con ERC y deseó que se atendieran sus propuestas. El PNV ya había cerrado la negociación con Sánchez y no presentó parciales tras el acuerdo del Tren de Alta Velocidad.Sánchez se asegura. Da un enganche a los republicanos para. La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, aseguró que el acuerdo sobre la Ley Audiovisual "facilita también el impulso, la constancia y la firmeza" de la mesa de diálogo, y consolida la estrategia republicana de "ser útiles para dar pasos adelante en el proceso de negociación del conflicto político"."No somos los del no a todo", dijo. Con ERC se repite el esquema del PNV: Sánchez quiso amarrar su apoyo aunque no había presentado enmienda a la totalidad.En el Congreso, las Cuentas vieron la luz también con otros apoyos como los de EH Bildu y PDeCAT. Sánchez había trasladado que su situación era desahogada porque las Cuentas no iban a caer en el Senado,que otros grupos podrían haber apoyado.Asociaciones defensoras de las lenguas cooficiales comoexigieron al Gobierno español sancionar a las plataformas que no cumplan con la cuota para evitar que prefieran "pagar la multa".