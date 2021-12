ERC no garantiza el sí a Sánchez y presiona con enmiendas parciales

La negociación de los Presupuestos no ha terminado para Pedro Sánchez. ERC ha decidido presentar enmiendas parciales en el Senado para reabrir el debate y mantener el pulso sobre la Ley Audiovisual. El PNV alcanzó la semana pasada el acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad que tanto ansiaba y que era clave para decantar su apoyo a los Presupuestos de Sánchez, pero ERC todavía no ha conseguido rematar la negociación con el Gobierno español.



Este jueves seguía apurando al máximo el diálogo para garantizar una cuota del 6% en catalán y otras lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales internacionales como Netflix, Amazon o HBO, una aspiración que choca con las reservas del Ejecutivo español, que sí está seguro de poder hacerlo con las estatales y busca vías para satisfacer a los republicanos sin contravenir el marco europeo.



Como medida de presión para alargar el diálogo, ERC decidió presentar enmiendas parciales a las Cuentas (un total de 16), para complicar que queden aprobadas en el Senado el 22 de diciembre. Los Presupuestos fueron aprobados en el Congreso, ahora se encuentran en el Senado y, si se incorporan enmiendas parciales, tendrán que volver a la primera Cámara, lo que retrasaría su aprobación. La intención de Sánchez era finiquitar este mismo jueves la negociación de la Ley Audiovisual con ERC, pero no fue así, aunque mantiene la esperanza de que se haga de manera inminente.





"NADA NOS LLEVA A CONSIDERAR NUESTRO APOYO"

??? [VÍDEO] @mirellacges: "En este momento nada ? nos lleva a considerar nuestro apoyo factible a estos presupuestos ???? . Como el PSOE rompe sus marcos de acuerdo, hemos tenido que presentar enmiendas. Es lamentable que 'el gobierno más progresista de la historia' no cumpla. pic.twitter.com/kISdCIQ7F2 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 9, 2021

EL PNV EXIGE UNA RESPUESTA A AZPIAZU

.@eajpnv no veta los PGE en el Senado por "acuerdo y responsabilidad". Tampoco ha presentado enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2022. https://t.co/50ZCYU0L0x pic.twitter.com/OdSEXdeoxt — EAJ-PNV Senatua (@eajpnvsenatua) December 9, 2021

(el equivalente a las enmiendas a la totalidad), si bien no había margen para la sorpresa porque PNV y ERC ya anunciaron hace días que no presentarían el suyo.La incógnita se situaba en las enmiendas parciales. A las 18.00 horas terminaba el plazo para presentarlas. Antes de que llegara la hora, la senadora de ERC Mirella Cortés lanzaba su aviso:Adelantó que presentarían enmiendas parciales, pero matizó que seguirán "intentando llegar a un acuerdo hasta el último momento". Lamentó los retrocesos con la Ley Audiovisual yAseguró que ERC tiene "voluntad de entendimiento" porque la alternativa (PP, C's y Vox) es "mucho peor", pero lamentó hallar un muro.En realidad, hay margen paraERC, por el momento, presiona con estas enmiendas, entre las cuales se sitúa el fondo covid de 13.000 millones. Otros grupos, como el PP, Bildu y Compromís, también han enmendado, y no se descarta que prosperen medidas como la. Esta cuestión la quiere incorporar igualmente Unidas Podemos.El PNV no participó de los vetos generales tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno español, e invocó la "responsabilidad que requiere la pandemia".María Dolores Etxano pidió que estas Cuentas sirvan para transformar la economía. Vio dos perchas: los fondos europeos y la suspensión de las reglas de déficit y deuda. Volvió a criticar que la gestión de los fondos se limite a una encomienda de gestión a las comunidades, aunque valoró que al menos se ofrezca la opción de hacer valer los PERTE autonómicos.Sí vio cumplidos los objetivos del PNV en la negociación sobre el TAV, el IMV y las inversiones.