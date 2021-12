Vicent Partal: "Cerrarse a cal y canto a cambiarla parece muy suicida y bastante incomprensible"

Vicent Partal (Bétera, 1960) dirige el periódico digital VilaWeb. Dice que lo que pasó en Catalunya en 2017 y con Juan Carlos I después tensó más el debate sobre la reforma de la Constitución "pero siguen como si no pasara nada, especulando".

A mayor tensión mayor posibilidad de que en sectores conservadores se instale el blindaje.

—Sí, pero es muy ridículo. Una cosa es hacer una Constitución a la americana, una declaración de principios, que se toca poco. Pero con una tan compleja y llena de detalles como la española, que no se puede reformar en 43 años es pretender que la sociedad sea inmóvil en ese tiempo. Esto es completamente absurdo. Han pasado hechos de relevancia enorme, la entrada a la UE, por ejemplo, que necesitan una adaptación, porque si no va a haber un constante choque entre las dos Constituciones. Hace tiempo que digo que la Constitución que nos dimos entre todos es el Tratado de Lisboa, y algunos principios de ese Tratado y parte de su articulado son incompatibles con la Carta Magna española. Todas las derrotas jurídicas que sufre España a manos del exilio catalán se basan en que la Constitución real hoy es más ese Tratado de Lisboa. Así que parece muy suicida esto de cerrarse a cal y canto, y bastante incomprensible. Entiendo que la derecha y la extrema derecha lo usan como un instrumento político, pero no he entendido nunca la tibieza del PSOE. Es verdad que ahora lo tiene fatal.

¿En qué sentido?

—Una manera de blindar la Constitución fue hacer imposible una reforma a no ser que la mayoría fuera tan grande que es prácticamente como si la derecha tuviera un veto tácito. Pero acabará estallando en la cara del ordenamiento jurídico español.

Los tres quintos de apoyo de cada una de las Cámaras...

–Y luego un referéndum, y nuevas elecciones, es decir, la Constitución fue cerrada a cal y canto. Solo veo la posibilidad de una crisis monumental. Esta crisis puede pasar, la monarquía está en una situación muy delicada. En el momento en que toda la corrupción del padre arrastre al hijo, a ver cómo lo hacen. Creo que por aquí hay un problema muy serio para el Estado. En la sociedad sí que hay la sensación de que el PSOE no va a hacer nada para resolver, no ya el problema nacional, sino el de un sistema político irreformable. Optó por lanzarse a proteger el sistema.