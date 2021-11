Atutxa defiende que la influencia del PNV en Madrid sigue siendo "determinante"

El PNV ha cogido fuerzas este último fin de semana con una Asamblea General en el BEC que llevaba congelada durante más de un año y que, según destacan los jeltzales, ha servido para insuflar nuevos ánimos a sus militantes y, lo más importante, para renovar el programa del partido introduciendo propuestas e ideas nuevas con el objetivo de reforzar el discurso y las posiciones políticas e institucionales en unos tiempos cambiantes y de incertidumbre, marcados sobremanera por una pandemia que ha vuelto a recrudecerse en las últimas semanas y cuya nueva variante amenaza con volver a comprometer seriamente la situación en el sistema sanitario y la anunciada recuperación económica en Europa.

Más allá, y en el terreno de la pugna política, en Sabin Etxea han querido reivindicar en los últimos días y durante el cónclave su utilidad tanto en las instituciones vascas, como en las españolas. Así, ante la irrupción de EH Bildu como actor político en Madrid, el PNV recuerda que su "influencia" a nivel estatal es "histórica" y sigue siendo "determinante" a pesar de la existencia de otros socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En esa línea ahondó ayer lunes la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, que en una entrevista en Onda Vasca hizo balance de la Asamblea General en Barakaldo y de la situación actual que vive el partido. Atutxa afirmó que el peso del PNV tanto en el Estado español como en la Unión Europea es "una tradición" y añadió que la formación es "determinante" en la actual legislatura.

Así, la presidenta del BBB recordó que más allá de liderar las principales instituciones de la CAV, también marcan la agenda en el Congreso de los Diputados y en el Senado, mientras que mantienen la influencia continental con su presencia en el Europarlamento.

cónclave del bec



Respecto a la Asamblea General del pasado sábado y domingo en el BEC, donde los jeltzales pudieron volver a reencontrarse físicamente y debatir nuevas aportaciones al ideario del partido, Atutxa la calificó de "emocionante" para una militancia que no había podido reunirse durante los meses de la pandemia.

Este cónclave de dos días ha servido para que el PNV traslade un mensaje más renovado y trate de desterrar críticas habituales como la de que es un partido envejecido que no logra conectar con la juventud o que ha perdido influencia en el arco parlamentario estatal.

Más allá, Itxaso Atutxa hizo hincapié en que su partido ha hecho bandera de retos sociales a nivel global como la lucha contra el cambio climático, la reducción de la pobreza o las políticas en favor de la igualdad. De esta forma, opina que ha quedado "claro" que el PNV cuenta con una base sólida y se presenta ahora "con un proyecto para seguir escuchando a la sociedad y encarar retos que el covid-19 ha acelerado".

Con ese objetivo de estar en constante contacto con la sociedad y tomar el pulso a las nuevas inquietudes del ciudadano de a pie los jeltzales han puesto en marcha dos proyectos para la escucha de las personas, mediante reuniones presenciales pueblo a pueblo y mediante una aplicación móvil para recibir preguntas, dudas y propuestas.

mensaje a eh bildu

La líder del Bizkai Buru Batzar dejó también un recado a EH Bildu de quienes dijo, aunque sin citarlos expresamente, que lamenta que hablen constantemente de "ser alternativa al PNV" cuando a su juicio lo que desean es "posicionarse en el lugar" donde se encuentra la formación jeltzale.

"No es algo que suponga una gran preocupación para el PNV. El país atraviesa un momento suficientemente importante como para que nos dediquemos a trabajar en ámbitos amplísimos junto a la sociedad", argumentó Itxaso Atutxa, restando así importancia a las cábalas y especulaciones sobre futuros pactos de Gobierno en Euskadi, quinielas en las que el PSE también ha adquirido un peso relevante al no descartar del todo acuerdos con EH Bildu a la larga.

En otro orden de cosas, la dirigente jeltzale se refirió a la situación de la legislatura estatal, con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Pedro Sánchez ya ha amarrado pero para los que falta cerrar un acuerdo definitivo con el PNV que debiera incluir partidas para el TAV.

En cualquier caso, Atuxa reivindicó la influencia del Grupo Vasco en Madrid, que ve como una "tradición" en las últimas legislaturas. "Hemos sido la voz vasca en el Congreso y Senado, no porque fuéramos los únicos vascos que allí representábamos a Euskadi, sino porque éramos quienes mayor capacidad de influencia hemos tenido", argumentó.

De este modo, considera que, aunque EH Bildu ha conseguido últimamente ser "un activo agente" con el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, es "el PNV quien impulsa muchas políticas que han conseguido el refrendo mayoritario del Parlamento". "Seguimos siendo determinantes", concluyó.

tripartito de izquierda

"no preocupa" al pnv. La presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, hizo ayer un apunte a las especulaciones sobre la gobernabilidad de Euskadi a futuro, con la opción de un tripartito entre EH Bildu, el PSE y Elkarrekin Podemos que ha vuelto a estar en la palestras tras la llegada a la Secretaría General de los socialistas vascos de Eneko Andueza, que no descarta futuros acuerdos con la izquierda abertzale. En cualquier caso, Atutxa dijo que estas hipótesis "no preocupan" a un PNV centrado "en trabajar en ámbitos amplios junto a la sociedad".