Mendia: "La Euskadi de hoy lleva el sello de los socialistas"

La líder del PSE-EE, Idoia Mendia, que este fin de semana cede su puesto al nuevo secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha afirmado que hay gobierno de Pedro Sánchez en el Estado "para rato" y ha resaltado que "no hay decisión en España y Euskadi que no tenga que pasar necesariamente por los socialistas". Del mismo modo, ha aseverado que "el proyecto de la Euskadi de hoy lleva el sello de los socialistas".

Mendia ha intervenido esta mañana en el IX Congreso del PSE-EE que se desarrolla durante todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema "Un nuevo comienzo. Hasiera berri bat", con la participación de más de 350 delegados de los tres territorios y de Juventudes Socialistas de Euskadi.

La cita congresual supone el inicio de una nueva etapa en el partido tras la elección de Eneko Andueza como secretario general del PSE-EE en primarias el pasado 30 de octubre con un 95,30% de los votos de la militancia socialista frente a la otra candidata que optaba a liderar el partido, Soraya Morla, que obtuvo un 4,28%.

Tras siete años al mando de los socialistas vascos, la también vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo ha intervenido en la cita congresual, donde ha dado cuenta de la gestión llevada a cabo durante los últimos años por la actual Ejecutiva.

"De aquí debe salir la nueva hoja de ruta. El mandato que cerramos ha estado plagado de citas electorales, cada una con mayor apoyo", ha valorado, al tiempo que ha destacado que, en las últimas elecciones autonómicas, el PSE subió en votos mientras formaba parte el Gobierno vasco en coalición con el PNV.

Asimismo, ha recordado "todas las víctimas del terror y de las vulneraciones de derechos humanos" y ha repudiado "la aniquilación del diferente". "Si habíamos conseguido el cese definitivo de ETA hace diez años, hace tres, ante la disolución definitiva, quisimos que el centro de atención no se situara en los victimarios, sino en sus víctimas. Hoy también", ha descrito.

En este sentido, ha denunciado la "profunda injusticia de quienes quisieron imponer un proyecto político por la fuerza, y también de quienes se escudaron en razones de Estado, para eliminar a un semejante".

"En nuestra memoria cada una de esas víctimas, sin excepción. En nuestra memoria todos y cada uno de nuestros compañeros... En este 20 de noviembre, en nuestra memoria también, Santiago Brouard y Josu Muguruza, vil e injustamente asesinados en esta fecha por defender unas ideas, y José Benito Sánchez y Benjamín Sancho, vil e injustamente asesinados también tal día como hoy por haber decidido ser policías", ha afirmado.

A su entender, la convivencia en Euskadi pasa por la "deslegitimación del terror y de cualquier vulneración de derechos humanos". "Por no admitir una sola excusa y un solo argumento político que intente justificar un asesinato, un secuestro, una persecución o una tortura", ha sostenido.

Por otro lado, ha subrayado que "el proyecto de la Euskadi de hoy lleva el sello de los socialistas" y ha incidido en que, gracias a los socialistas en Euskadi se ha sabido "hacer desistir a quienes desafiaban constantemente la convivencia y el estado de derecho", en contraposición a la situación vivida en Catalunya.

Asimismo, ha advertido que "hoy no hay decisión en España y Euskadi que no tenga que pasar necesariamente por los socialistas" y tampoco hay "alternativa de Gobierno que no pase necesariamente por el socialismo". Tras recalcar la labor del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo, ha dicho que "quien ponga en riesgo el Gobierno de progreso tendrá que rendir cuentas".

"Así que hay Gobierno de Pedro Sánchez para rato. Para el rato de esta legislatura y para mucho rato más. Se equivocaron quienes auguraron nuestra desaparición. Son los mismos que critican ahora nuestra fortaleza y nuestra unidad. Los mismos", ha defendido.

Además, ha argumentado que no hay quien "pueda sostener la mirada" a los socialistas mientras les "acuse de cómplices del terror, de no querer el autogobierno vasco". "Nadie nos puede sostener la mirada a los que hemos conquistado la paz y la libertad, nadie nos puede cuestionar nuestro compromiso con el autogobierno cuando lo hemos defendido con nuestra vida", ha expresado.

En su intervención, Mendia ha resaltado su apuesta por "devolver al socialismo vasco al liderazgo de la izquierda responsable y de gobierno". "La izquierda que hace posible lo que a otros les parece imposible: acabar con ETA, afrontar la mayor crisis conocida, preparar a Euskadi y España para la revolución que ya está en marcha", ha añadido.

Por ultimo, ha defendido la labor del PSE en la ponencia de autogobierno y ha incidido en la apuesta "federal sin matices, que requiere de cooperación y lealtad entre gobiernos". Así, ha advertido que si alguien quiere contar con el socialismo vasco en una reforma estatutaria no puede incluir propuestas que excedan la legalidad ni que intenten cambiar la Constitución por la puerta de atrás", ha zanjado.