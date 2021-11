El PNV no da por zanjadas las Cuentas de Sánchez y aprieta con el TAV

El PNV no da por cerrada la negociación de los Presupuestos de Pedro Sánchez. El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para realizar un balance "positivo y satisfactorio" de su negociación presupuestaria. Ha puesto en valor los millones arrancados en materia de infraestructuras e I+D+I, pero también los compromisos políticos en relación al autogobierno, como la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital por parte de Euskadi o el reconocimiento de las competencias vascas para designar a los interventores y secretarios municipales.

No obstante, Esteban ha matizado que a los Presupuestos aún les queda recorrido en el Congreso, con la tramitación en pleno a partir del lunes y, sobre todo, en el Senado, donde podrían tener la ocasión de incorporar más enmiendas y cerrar más acuerdos. Se ha referido en concreto al soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada en Bilbao y Gasteiz (sobre todo, en la capital vizcaina), y algunas cuestiones ya apalabradas sobre el aeropuerto de Foronda. "Esto no ha terminado. Seguimos hablando y la tramitación es larga", ha avisado. En el Senado, en la Mesa, el Gobierno español carece de mayoría absoluta.

En cualquier caso, preguntado sobre si el TAV es una condición indispensable para dar su voto a favor de las Cuentas la próxima semana en el pleno del Congreso, ha aclarado que no quiere añadir tensión porque hay visos de que el acuerdo prospere y ve voluntad en la Secretaría de Estado.

"No quiero tensionar las cosas. Vamos bien, pero quedan trámites y con alquien tendrá que sacar el Gobierno las Cuentas, porque durante esa tramitación pueden ocurrir muchas cosas. No ocultamos que el TAV es importante", ha dicho. Ha concretado que quiere poner "negro sobre blanco" el protocolo para que no ocurra como sucedió con el brazo guipuzcoano. Quiere que se concrete la encomienda de gestión, en lugar de dejarlo en meras promesas "genéricas". No obstante, ha evitado polemizar porque ve voluntad y se declara "esperanzado".



¿MÁS DE CIEN MILLONES?



Esteban no ha ofrecido un cómputo global sobre las inversiones arrancadas, aunque ha dejado ver que son superiores a las anunciadas. A los cerca de treinta millones anunciados hasta la fecha, ha sumado 50 o 55 de las obras hidráulicas de Galindo y Añarbe, así como cuestiones no cuantificables como las tasas del vehículo eléctrico en el Puerto de Pasaia o las frecuencias del tren Bilbao-Karrantza, de manera que podrían superar los cien millones.