ERC presiona con las lenguas oficiales en la Ley Audiovisual

ERC forma parte junto al PNV de la cartera de socios de investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos catalanes dejaron ver el viernes en una comparecencia telemática con EH Bildu que la negociación no marcha al ritmo que ellos esperaban, y la semana pasada no se habían producido avances significativos ni acuerdos concretos. ERC no presentó enmienda a la totalidad de los Presupuestos estatales para 2022 tras haber arrancado un compromiso para que la Ley Audiovisual recoja un porcentaje para el catalán y el resto de lenguas oficiales, el euskera y el gallego. Las negociaciones en ese terreno siguen, en puertas de que se comiencen a votar en comisión los Presupuestos y las enmiendas hoy mismo. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró ayer lunes sobre las negociaciones en torno a la Ley Audiovisual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a proteger el catalán y explicó que la negociación continúa pese a que "no se ha avanzado suficiente".

En ese sentido, sostuvo que el compromiso con el Gobierno español es establecer una cuota de doblaje, subtitulación y producción en catalán, y dijo que, si hay otras medidas sobre la mesa, las estudiarán y serán bienvenidas si sirven para blindar la lengua, aunque dejó claro que en la ley "habrá cuota y porcentaje". En algunos medios se habla de subvenciones para propiciar ese doblaje en varios idiomas.

Se habla de ofrecer ayudas a plataformas como Netflix, pero ERC presiona para que se mantenga el compromiso con un porcentaje de producción en esas lenguas. Ya en el momento en que se alcanzó el acuerdo en puertas de votar las enmiendas a la totalidad, el PSOE trató de matizarlo asegurando que se había hablado de impulsar esas lenguas, pero sin llegar a comprometerse de manera explícita con que la vía adecuada para ello consistiera en fijar un determinado porcentaje específico.