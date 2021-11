El Parlamento vasco celebra el Día de la Memoria un año más sin PP+Cs ni Vox

El Parlamento vasco ha conmemorado este miércoles el Día de la Memoria con una ofrenda floral en la que ha tomado parte también el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que un año más ha contado con la ausencia de PP+Cs y Vox.



Parlamentarios de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE, encabezados por los portavoces de sus respectivos grupos, junto con la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería, se han congregado delante de la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de medianoche" creada por Cristina Iglesias en homenaje a las víctimas.



Los consejeros de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, de Igualdad, Justicia y Políticas de Empleo, Beatriz Artolazabal, y de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, han participado también en esta ofrenda floral que ha terminado con dos minutos de silencio.



El homenaje ha sido secundado también por el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, en representación del Ayuntamiento de la ciudad y por el diputado foral de Políticas Sociales de Araba, Emilio Sola, por parte de la institución alavesa.



Esta jornada se conmemora en Euskadi desde 2010, único día del calendario en el que ETA no ha asesinado a ninguna persona. Como cada año el PP+Cs y Vox no se han sumado a esta ofrenda porque reclaman un acto único en recuerdo a las víctimas del terrorismo. El grupo liderado por Carlos Iturgaiz organiza su propio homenaje en Gasteiz y Vox lo hace en Bilbao.



Las puertas exteriores del Parlamento vasco, que el pasado año organizó este acto con aforo limitado por la pandemia, permanecerán abiertas a lo largo de todo el día para que los ciudadanos participen en él siempre respetando la distancia interpersonal establecida para evitar la propagación de la covid-19.



En un comunicado, el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha recordado a los movimientos que impulsaron una respuesta pacífica a la violencia de ETA y ha subrayado que tuvieron un papel "decisivo" para conseguir el final del terrorismo, en consonancia con el lema del acto central organizado por el Gobierno vasco para hoy en Donostia: "A todas las personas que os comprometisteis con la paz, ¡gracias!".





??????Gogoan ditugu beren lanarekin terrorismoaren amaieran lagundu zuten pertsona, mugimendu eta elkarte guztiak #MemoriaEguna



??????Tenemos presentes a todas las personas, movimientos y asociaciones que contribuyeron al final del terrorismo #DiadelaMemoria2021



??|@urtantea pic.twitter.com/nsLy2O242a — EAJ-PNV Legebiltzarra (@eajpnv_Legebil) November 10, 2021

Las víctimas, su dignidad y la de los resistentes, son la razón de ser del #DíaDeLaMemoria.



Por ello, debemos compartir unidos que dejamos atrás un futuro oscuro y que hoy es posible construir la convivencia sobre el respeto a la democracia y la pluralidad. pic.twitter.com/RFwFvU4dBk — Eneko Andueza (@enekoandueza) November 10, 2021

El representante jeltzale ha considerado, reconocer el daño causado y asumir "lo que cada uno hizo mal", y ha apelado a "una memoria plural que no legitime ninguna forma de terrorismo y a una memoria crítica sobre aquello del pasado que jamás deberá repetirse".Por su parte, el líder de los socialistas vascos,, ha recordado a "todas las víctimas del terrorismo y de los abusos policiales" y ha opinado que "la unidad debería ser la característica de una jornada como esta" porque "las víctimas, su dignidad y la de los resistentes, son la razón de ser del Día de la Memoria".En la misma línea, la vicelehendakari segunda,, ha advertido de que "no hay explicación para el daño injusto que causó ETA, el dolor injusto provocado por otros terrorismos y el sufrido por quienes padecieron abusos policiales"., Etxerat, para reivindicar la memoria y el reconocimiento de "todas las víctimas", incluidas las 16 fallecidas "por la política de dispersión" del Gobierno, porque no se puede "desde un único relato llegar a la convivencia".Los miembros de la coalición abertzale han depositado un clavel rojo junto a unos paneles en los que se recordaba a las 16 personas fallecidas en viajes a las cárceles para visitar a familiares de ETA presos."Nos sentimos maltratados por las instituciones", ha afirmado a los medios de comunicación una portavoz de este colectivo, que ha asegurado que en los últimos tiempos se están dando "pasos atrás" en el debate sobre este reconocimiento y ha reclamado que "se afronte el reconocimiento de todas estas víctimas".También en Gasteiz, en las Juntas Generales, que celebran hoy un pleno, su presidente, Pedro Elosegi, ha dado las gracias al inicio de esta sesión a "todas las personas, asociaciones y movimientos que se postularon en favor de la paz".Además, se ha colocado un centro de flores junto a la escultura instalada en el exterior de la sede del legislativo alavés en recuerdo a Fernando Buesa, procurador en estas Juntas Generales asesinado por ETA en el año 2000.