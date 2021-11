Azpiazu inicia con la oposición la negociación de los Presupuestos vascos

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, llevará a cabo este miércoles, día 10, una ronda de contactos con todos los partidos de la oposición, salvo con Vox, para hablar de los Presupuestos vascos para 2022 y explorar las posibilidades de acuerdo.

Los encuentros se celebrarán después de que los consejeros hayan expuesto, en sede parlamentaria, sus partidas y prioridades, incluidas en el proyecto de Cuentas vascas para 2022.

Aunque la mayoría absoluta permite sacar adelante los Presupuestos para el próximo año, el Gobierno vasco ha insistido en su intención de sumar apoyos entre los grupos de la oposición.

El consejero vasco de Economía y Hacienda iniciará los contactos con los grupos este miércoles en La Bolsa de Bilbao. La primera de las citas está fijada para las 9.30 horas con los representantes de PP+Cs.

Posteriormente, a las 11.15 horas el consejero se reunirá con Elkarrekin Podemos IU y a las 12.30 horas con EH Bildu. La ronda de contactos no incluye a Vox, ya que el propio Azpiazu ha explicado que no tiene sentido mantener un encuentro con una formación que "da la espalda al Gobierno" y que "no quiere reunirse" con el lehendakari.

El Gobierno vasco aprobó el 26 de octubre el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2022, que asciende a 13.107,8 millones de euros, lo que supone un incremento del presupuesto operativo -el dinero disponible para gasto en políticas públicas excluyendo amortizaciones, el TAV y la Variante Sur- de 694 millones de euros, es decir, un 6% más que el año pasado. El proyecto recoge inversiones por valor de 1.605 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a 2021.

Dos día después, Azpiazu entregó el texto a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, lo que dio inicio a su tramitación parlamentaria.

El calendario presupuestario prevé celebrar el pleno de enmiendas de totalidad el próximo 14 de diciembre y el de debate del dictamen elaborado por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, el 23 de diciembre, de manera que ese día quedarían aprobadas las Cuentas.