Bildu las centra en industria, ferrocarril y digitalización

BILBAO – EH Bildu formalizó una treintena de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se dirigen principalmente a los ámbitos de la industria, el ferrocarril y la digitalización. Destaca la creación de una gigafactoría de baterías eléctricas de segunda generación en el parque tecnológico de Miñao, en Araba. Proyecto que permitiría desarrollar toda la cadena de valor, desde el ecodiseño hasta el reciclaje, para situar este entorno a la vanguardia de la transición energética vinculada a la automoción. Otras enmiendas buscan dirigir 25 millones de euros en compensaciones a víctimas del amianto, impulsar proyectos de innovación en la docencia universitaria, inversiones para digitalizar contenidos audiovisuales en euskera y un proyecto turístico en torno a la época industrial en Bizkaia y los altos hornos.

Bildu plantea mover 3 millones de euros para rehabilitar el espacio interior del Horno Alto de Sestao y ceder su gestión al Ayuntamiento y al Gobierno vasco, así como la cesión del edificio y terrenos contiguos de la antigua fábrica de Luzuariaga, en Pasai-Antxo, para el desarrollo de otro proyecto cultural de ese ayuntamiento.

Otras inversiones buscan la renovación de infraestructuras ferroviarias obsoletas e iniciar proyectos estratégicos pendientes, como la construcción del intercambiador de Riberas de Loiola, en Donostia; 20 millones para la ejecución del proyecto previsto en el convenio entre ETS y Adif; la mejora de accesibilidad a estaciones y reducir las afecciones sonoras y molestias ocasionadas por el paso del tren entre Santurtzi y el Puerto de Bilbao. También se contemplan en la costa, con obras de mejora, estabilización, recuperación y adecuación en poblaciones como Getaria, Bakio o Plentzia.

Por último, propone equiparar las condiciones de jubilación del personal de la Policía Foral de Nafarroa con las de otros colectivos policiales, e incrementar en 4,6 millones las inversiones previstas para adecuar la actual escuela de ingeniería de la UPV en Portugalete, que albergará un edificio sostenible basado en energías renovables de origen solar, eólico y marino, orientado a ofrecer formación específica en transición energético-climática.

Por su lado, también Unidas Podemos se acordó de los afectados por el amianto de cara a habilitar una partida de 40 millones de euros. Según cifras de las asociaciones de víctimas, más de 7.000 personas han muerto ya en el Estado español tras permanecer expuestas a este agente cancerígeno. Además, entre las 200 enmiendas de Más País figuran un permiso menstrual de ocho horas mensuales y la creación de una Oficina del Defensor de Generaciones Futuras.

la oposición Desde la oposición, el PP registró 2.100 enmiendas, 40 de ellas con un importe de 1.500 millones "que tienen el objetivo de dar respuesta una política social centrada en la familia y la defensa de la maternidad". Pablo Casado insistió en que los Presupuestos de Sánchez son "falsos y ruinosos" tras haberlos pactado con formaciones "radicales". Por su parte, Ciudadanos propuso incluir un aumento de las deducciones para planes de pensiones, crear una deducción por contratación de servicio doméstico y bajar el IVA de las peluquerías.

No presenta enmiendas. Tal como hizo hace un año con los anteriores, Vox no presentó enmiendas parciales al proyecto presupuestario porque hacerlo supondría aceptarlos en su cuantía total y limitarse a "mover" el dinero de un capítulo a otro, y así "jugar al tetris, y hacerlo con las reglas del Gobierno (sus capítulos y sus partidas de gasto)". El partido de Santiago Abascal cree que con esta vía no cabe la posibilidad de cambios sustanciales, "y no hemos venido para esto".