El PSC avanza que la mesa de diálogo retomará su actividad a inicios de 2022

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, confió ayer lunes en que la mesa de diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat se vuelva a reunir a principios de 2022, probablemente en enero. Al menos, así estaría previsto. "La mesa de diálogo entre gobiernos se puso en marcha, ahora tiene que haber una segunda reunión a principios de año. Además, se han puesto en marcha las comisiones bilaterales", por lo que Romero defiende que el diálogo está avanzando.

La dirigente socialista catalana afirmó que el Govern encabezado por Pere Aragonès comunicó este calendario a los grupos de la oposición, incluyendo la previsión de que la mesa de diálogo se produzca de nuevo a principios de año después de haberse reunido en septiembre en Barcelona. Romero defendió la necesidad de sentarse en la mesa para acordar. "Hay calendarios hechos, y nosotros estamos satisfechos de que se vayan haciendo las reuniones y de que haya compromisos", tanto de la mesa de diálogo para solucionar el conflicto catalán como de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

La portavoz en el Parlament del PSC envió "todo el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, y también al de la Generalitat, aunque va cojo a esta mesa de diálogo", porque Junts per Catalunya por ahora no participa en ésta, después de que Aragonès rechazara la delegación que Junts propuso porque no estaba formada exclusivamente por miembros del Ejecutivo. Romero considera que el hecho de que JxCat no esté "debilita" la vertiente catalana, y cree que debería sentarse aunque sea para exponer una postura diferente a la de ERC. Así, reclamó a esta formación que acuda a la nueva cita de inicios del año próximo.

Sobre las discrepancias que mantienen ERC y Junts, que comparten el Govern catalán, Romero destacó que "en España también hay un gobierno de coalición y se sientan en la mesa y seguramente trabajan los temas antes de sentarse", y señaló que en todas las coaliciones hay discrepancias y matices que pueden enriquecer el debate y generar políticas más sólidas. "Me parecen bien las discrepancias naturales", manifestó, siempre que las diferencias que pueda haber "se solventan pronto", según apostilló.

La portavoz parlamentaria del PSC contrapuso las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno a las de ERC y JxCat en el Govern, que cree que llevan meses sin resolver diferencias en ámbitos como la mesa de diálogo, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y los Juegos Olímpicos de Invierno. "Las coaliciones se hacen más fuertes cuando son capaces de matizar, discrepar y ponerse de acuerdo; lo que no las hace fuertes es ir sumando agravios y discrepancias", sostuvo. Además, defendió que se pueda dialogar sobre todo, pero dentro del marco de la ley y del Estado de derecho: "Si la Mesa hace intentos de saltarse la ley, el PSC estará al frente para defenderla", garantizó, al hilo de la detención del exvicepresidente primero de la Mesa Josep Costa por no haberse presentado a declarar como investigado por presunta desobediencia.