El PP pedirá que se prohíban por ley los beneficios penitenciarios a presos de ETA

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que el Grupo Popular presentará una proposición de ley en el Congreso para que no haya "ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran en esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes".

Además, ha subrayado que esa iniciativa planteará "acabar con los 'ongietorris' y que "los delitos de ETA no puedan preescribir".

"En un país que ha sufrido 850 asesinatos y muchos intentos de asesinato, no puede ser que esta gente diga que se sienta en los mandos del Estado y que el PSOE de Sánchez lo permita, esto es algo que tiene que acabar y no pasa en ningún lugar del mundo", ha declarado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

Precisamente este lunes la Comisión de Interior del Senado rechazó una iniciativa de Ciudadanos que instaba al Gobierno a tomar medidas para impedir la celebración de los homenajes a etarras condenados en sentencia firme. El texto, que contó con el voto en contra el PSOE, incluía un llamamiento al Ejecutivo para "asegurar, a través de las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, que no se vuelvan a producir los denominados 'ongi etorri'".



"ESTÁN NEGOCIANDO PRESOS POR PRESUPUESTOS"

A raíz de las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, vinculando el apoyo de los PGE a la salida de la cárcel de etarras que él mismo matizó públicamente al día siguiente, Casado ha afirmado que "los socios de Sánchez no dicen mentiras sino la verdad" porque el que "miente siempre" es el presidente del Gobierno, que "miente hasta al médico".

"Otegi ha vuelto a decir la verdad, que es una verdad dura e inaceptable en democracia pero es lo que están negociando. Sánchez y Otegi están negociando presos por Presupuestos. Esto no es nuevo", ha declarado, para añadir que en la investidura lo que "negociaron" fue "acercamiento de presos" a cárceles del País Vasco y que en las cuentas públicas anteriores ya habían "negociado la transferencia" de prisiones.

Tras asegurar que esto no le "sorprende", ha destacado que Pedro Sánchez decidió pactar las anteriores cuentas públicas con Bildu porque "quiso", dado que tenía "la alternativa que le ofreció Ciudadanos" para sacar adelante esos PGE.

"Esto no es una cosa coyuntural sino que es una cosa estructural. El PSOE de Sánchez quiere pactar con Bildu, con ERC y con Podemos", ha aseverado. A su entender, se "abraza" a Felipe González en el Congreso del PSOE para "engañar a todo el mundo" pero ese abrazo "le dura 24 horas" a raíz de las declaraciones de Otegi exigiéndole "cumplir lo prometido".



LA PROPOSICIÓN DE LEY DEL PP

En este contexto, el líder del PP ha anunciado que su grupo parlamentario registrarán una proposición de ley en el Parlamento para "tres cuestiones fundamentales": La primera, que no haya "ni un beneficio más a los etarras si no se arrepienten y colaboran a esclarecer 300 asesinatos que siguen impunes". "A los etarras, ni un solo beneficio penitenciario", ha proclamado.

En segundo lugar, ha señalado que el PP pedirá acabar con "los 'ongietorris', homenajes a asesinos". "Hasta ahora la ley te dice que no se pueden celebrar y nosotros queremos que no se puedan convocar porque siempre juegan con ocultar la convocatoria y se acaban celebrando", ha manifestado.

En tercer lugar, ha indicado que su formación reclamará en ese texto que los delitos de ETA "no puedan preescribir". A su juicio, "no puede ser que haya 300 familias que no saben siquiera quien mató a su padre o quien secuestró a su hermano".

Casado ha asegurado que lo que está pasando en España con Bildu no sucede en "ningún lugar del mundo". "¿Alguien se imagina a Draghi pactando con las Brigadas Rojas a las que acaba de hacer un acto de repudio solemne como nunca había hecho Italia? ¿Alguien se imagina a Macron pactando con un partido político que justifica la matanza del Bataclan? ¿Alguien se imagina a Biden pactando con una asociación que justifique los atentados de las Torres Gemelas?", se ha preguntado.

El jefe de la oposición ha censurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el socialista Jesús Eguigueren reivindiquen a Otegi "como hombre de paz" cuando "secuestró" a Javier Rupérez, exembajador en Washington, y "disparó" a Gabriel Cisneros, padre de la Constitución. "¿Cómo es posible que este señor se siente a negociar los PGE? Es una inmoralidad que tiene que acabar ya", ha finalizado.