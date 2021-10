Urkullu presentará unas Cuentas de récord de 13.000 millones

Iñigo Urkullu anunció ayer jueves que los Presupuestos vascos para el año que viene serán los más expansivos de la historia de Euskadi, con una previsión de más de 13.000 millones de euros, lo que supone una cifra récord. De esta manera, el lehendakari explicó que su Ejecutivo trabaja ya en un anteproyecto que prevé destinar a partidas 600 millones de euros más que las Cuentas vigentes. "Será la primera vez en la que superemos los 13.000 millones de euros en gasto", destacó Urkullu, que presentará en el Parlamento el proyecto cuando se apruebe en el Consejo de Gobierno.

Respecto a este proyecto de ley, el lehendakari destacó en una entrevista a EITB que seguirá destinando tres de cada cuatro euros a gasto social pero, a la par, hará un "esfuerzo" en aumentar la inversión. "Venimos de la crisis de 2008, tras la que sufrió la inversión en los ejercicios presupuestarios. Pero ahora, para el relanzamiento de Euskadi, además de mantener el gasto social vamos a incrementar la inversión". Así, puso de ejemplo el refuerzo del Departamento de Economía y Hacienda, con fondos como Finkatze Kapitala para la participación pública en proyectos empresariales con arraigo.

Según Iñigo Urkullu, esta reactivación económica que debe afrontar Euskadi durante el año que viene tiene que tener como ejes el empleo y la innovación de la industria. En ese camino, a la CAV se prevé que lleguen próximamente 538 millones de euros de los fondos europeos, más otra partida importante del Estado a futuro.

Más allá de los temas presupuestarios y económicos, en la entrevista en el ente público el jefe del Ejecutivo vasco hizo balance de su gestión de la pandemia en los últimos meses, en el día en el que decayó la emergencia sanitaria que llevaba vigente desde marzo de 2020. "Me ha correspondido gestionar y me he entregado; no me siento desgastado pero he sentido el peso de la adopción de algunas decisiones", expresó Urkullu respecto a ciertas medidas contra el covid tomadas por el Gobierno vasco que a su juicio han podido resultar "incomprendidas" o que han impedido la vida normal de la ciudadanía.

Protocolo de educación



Por otra parte, Iñigo Urkullu fue cuestionado por el nuevo protocolo de Educación que será trasladado hoy viernes por el Ejecutivo autonómico a los centros educativos. A este respecto, adelantó que el uso de la mascarilla se relajará entre los estudiantes mayores de 12 años, ya que han podido ser vacunados. "Será en función de las edades", dijo el lehendakari, que no quiso adelantar más al respecto hasta que se conozca su contenido a lo largo del día de hoy.

Tampoco pudo pronosticar cuándo se acabarán las contadas restricciones que siguen vigentes; entre ellas, el uso de la mascarilla en interiores y en exteriores sin distancia social. "Va a tardar tiempo porque estamos en pandemia. No porque hayamos empezado una nueva era hemos de relajarnos de manera inconsciente; la pandemia es planetaria y está al albur de posibles mutaciones", explicó.

No ve inmunidad de grupo



Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico afirmó que no le gusta hablar del término "inmunidad de grupo", ya que "personas que están vacunadas pueden ser receptoras y contagiadas". Por tanto, prefiere apostar por la "vacunación global" y, en ese sentido, ve necesario "que los segmentos que pueden vacunarse" lo hagan sin más demora. Respecto a la vacunación en Euskadi, cree que se puede aumentar en el tramo de 20 a 39 años en las próximas semanas. "Hay un esfuerzo que hacer todavía en esa franja. Y luego está el colectivo de menores de 12, para el que Europa aún no ha decidido si es conveniente la vacunación".

A lo largo de la entrevista, Iñigo Urkullu hizo hincapié en recordar a la ciudadanía que la pandemia no ha terminado y que se desconoce si puede haber nuevas olas o mutaciones del virus. "Tenemos que ser muy cuidadosos, el virus viaja con cada uno y la movilidad es tal que no estamos exentos de riesgos", insistió, aunque destacó que Euskadi es "puntera" en la vacunación a nivel Estado y a nivel de la Unión Europea.

En el plano social, el lehendakari hizo alusión a los episodios de macrobotellones e incivismo, pero rechazó generalizar en el señalamiento a los jóvenes. "Quiero dejar claro que no comparto esa estigmatización de la juventud de orden de una manera de disfrutar el ocio nocturno. Lo que me preocupa son los comportamientos incívicos que se dan", argumentó, antes de abogar por profundizar la enseñanza en "principios, valores y convivencia".

En esa línea, defendió también las actuaciones de los cuerpos policiales vascos ante quienes han reclamado más mano dura para disolver las grandes concentraciones nocturnas: "La Ertzaintza y las policías locales actúan por un principio de proporcionalidad. Cuando hay una gran concentración humana, sabemos cuáles son los riegos de una intervención".

