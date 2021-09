Vox pide detener al exvicepresident del Parlament

Vox ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que emita una orden de detención contra el exvicepresident del Parlament Josep Costa (JxCat) después de que este no acudiera a declarar ante el juez que le investiga por una presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) en su etapa parlamentaria. El 15 de septiembre, Costa anunció a través de las redes sociales que no acudiría a la cita que tenía esa tarde con la jueza Maria Eugènia Alegret, que investiga su caso, porque no "reconoce" la "autoridad" del TSJC para "juzgar los acuerdos y debates" del Parlament. Este tribunal lo investiga a él y a otros miembros de la Mesa del Parlament, presidido entonces por Roger Torrent, por haber desobedecido al TC al tramitar en noviembre de 2019 resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

En un mensaje en Twitter, el portavoz de Vox en la Cámara catalana, Joan Garriga, solicitó al TSJC que ordene la detención de Costa, a quien ha tachado de "chulito" por no comparecer ante la jueza.

Costa intentó que el TC suspendiera la causa para poder trasladarla al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pero el tribunal no ha resuelto todavía las medidas cautelares y, por lo tanto, el miércoles pasado la maquinaria judicial se puso en marcha. Según el escrito presentado ante el Constitucional, el dirigente de Junts alega una "infundada persecución penal", "contaminación y falta de imparcialidad", y una vulneración de los derechos humanos, que es la que se quiere llevar a Europa.