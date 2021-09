Díaz aboga por el diálogo para superar el "conflicto en Catalunya"

La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este viernes el diálogo para solucionar el "conflicto en Catalunya", ha asegurado que "no hay plan B" y se ha mostrado convencida de que "todas las partes han aprendido que no es tiempo de soluciones unilaterales".

Tras una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Santiago de Compostela, la ministra, que ha participado esta semana en la mesa de diálogo sobre Catalunya, ha mostrado su convicción de que Gobierno y Generalitat tienen que tenderse la mano y avanzar para solucionar los problemas.

"No hay nada más propicio para arreglar los problemas políticos que el diálogo, del que nunca debimos haber salido y nunca debimos haber llegado hasta aquí", ha manifestado en una comparecencia ante los medios junto a Feijóo.

Ha señalado, en cualquier caso, que "estos conflictos" en la historia son complejos y requieren mucho tiempo, por lo que habrá muchas veces que se avance y otras en las que haya "retrasos".

Por su parte, el presidente gallego al ser preguntado por esta cuestión ha dicho: "Yo no creo que haya ningún conflicto. Hay un Gobierno autonómico y unos partidos independentistas que no aceptan las reglas de juego (...) Hay una parte que defiende el ordenamiento jurídico y otra que lo incumple".

Ha insistido en que a él le compete hablar de Galicia y que no se trató este tema en la reunión que mantuvo con la ministra, si bien ha dicho que como presidente autonómico, y por lo tanto representante ordinario del Estado en la comunidad, no está de acuerdo con la forma, y ha pedido conocer el fondo de los asuntos tratados en esa mesa.

"Es peligrosísimo que los presidentes autonómicos que no acudan a los foros multilaterales sean tratados de forma privilegiada en reuniones bilaterales", ha asegurado Núñez Feijóo, que ha dicho que no está en contra de encuentros bilaterales para tratar cuestiones ordinarias competenciales entre el Gobierno español y las comunidades, pero sí de que se haga a cambio de no acudir a órganos como la Conferencia de Presidentes.

En cuanto al fondo, ha dicho que preferiría "saber de qué se habla, qué se pacta", porque si es para decidir sobre cuestiones que "son de todos" no está de acuerdo.

En cualquier caso, sin conocer el contenido, ha recordado que ERC, partido del president Pere Aragonès, y el Gobierno "son socios" parlamentarios en el Congreso y quizá hablaron de los presupuestos y de acabar la legislatura; "imagino que eso también influye", ha afirmado.