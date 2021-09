El PNV denuncia los intentos de "deslegitimar" a la Ertzaintza en los botellones

Cuando al Gobierno vasco le ha tocado valorar los altercados que ha sufrido la Ertzaintza al disolver botellones y concentraciones en contra de la normativa sanitaria, ha optado por extremar la prudencia y no hacer lecturas muy políticas porque, hasta la fecha, son colectivos heterogéneos los que han protagonizado estos incidentes, e incluso ha habido personas con antecedentes por delincuencia común. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se negó a situar a la izquierda abertzale detrás o hablar de motivaciones políticas concretas. No obstante, y sin llegar a hablar tampoco de la izquierda abertzale, el Gobierno vasco sí ha detectado que los altercados tomaron otro cariz el sábado en Elorrio. Por dos razones: los que participaban no eran ya de tan corta edad (los había de 27 años, de manera que no creen que sea una mera chiquillada por el cansancio a la hora de cumplir las restricciones sanitarias), y vieron cierto nivel de intencionalidad porque se pertrecharon con material y cruzaron contenedores a modo de barricada.

De ahí que el PNV asegurase ayer lunes que, si los incidentes son intencionados, sería algo muy grave y supondría que alguien aprovecha la situación para "deslegitimar a la Ertzaintza y las Policías locales". En una entrevista concedida a ETB1, la presidenta de la Ejecutiva vizcaina, Itxaso Atutxa, evitó poner siglas políticas. "Parece que alguien quiere aprovechar, no sé quiénes", y tampoco pudo concretar si en realidad son actos organizados. Sí añadió que alguien "lo quiere aprovechar" con la finalidad de deslegitimar a la Ertzain-tza y las policías locales, porque "a algunos les cuesta ver a la Ertzain-tza como una policía integral al servicio del pueblo". Desde el Gobierno vasco tampoco dicen que estos incidentes estén vinculados con personas de la izquierda abertzale organizada. Sí están preocupados por estos signos de intencionalidad en Elorrio.

"Lo que hemos visto este verano contra ertzainas y policías locales es inaceptable y violento. Parece que alguien quiere aprovechar que se da esta situación. Son pocos, porque es una pequeña parte de la juventud vasca la que lo hace y, por lo tanto, no es por criminalizar a los jóvenes, pero creo que otros quieren aprovecharlo y esos quizás sí consigan esa criminalización, y si lo hacen de manera intencionada, es muy grave", sentenció Atutxa. Dijo que altercados como los de Elorrio "no son una chiquillada" de jóvenes de 16 o 17 años porque están cansados, sino que "hay una utilización en la que andan jóvenes de 28-30 años". "Si de antemano los materiales están preparados, existe otra voluntad, y seguramente será deslegitimar a la Ertzaintza y a las policías locales.

el debate



En paralelo, PP+C's quiere llevar este debate al Parlamento Vasco. Una proposición no de ley obligará a EH Bildu a posicionarse sobre los altercados y a que se respalde a la Ertzaintza. La izquierda abertzale evita utilizar la palabra condena y, por otro lado, firmar una declaración de respaldo a la Ertzaintza tampoco le va a resultar plato de buen gusto cuando está pidiendo un cambio de modelo. Eso sí, en el caso de la agresión al joven del PP en Gasteiz, ha rechazado claramente los hechos, lo que evita que se le abra un nuevo frente en materia de convivencia, un terreno que no le resulta tan cómodo como el de las políticas sociales. Lo que sí constata el Gobierno vasco es que se ha rebajado la espuma de la campaña de Ernai en contra de la Ertzaintza con cartelería y sabotajes en batzokis desde que se dio traslado del asunto a la Fiscalía por un hipotético delito de odio.