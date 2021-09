Choque entre Moncloa y el PP por el poder judicial: el PNV critica el “culebrón”

BILBAO0 – No hay luz al final del túnel. Hace tiempo que la discreción saltó por los aires en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva más de mil días en funciones. Tras la negociación fallida entre el PSOE y el PP, solo quedan las ruinas de lo que pudo ser y no fue. El debate se ha transformado en un ring con declaraciones cruzadas ante los medios de comunicación. La ministra de Justicia, Pilar Llop, mantuvo ayer una reunión con varios grupos parlamentarios y con este debate como uno de los puntos del orden del día, pero sin avances y con varias ausencias. PP y C's exigieron que los vocales sean elegidos por los propios jueces (una opción que supondría perder cierta legitimidad ciudadana porque suprime el aval del Congreso, pero podría favorecer a la derecha porque las asociaciones con mayor peso son conservadoras). Llop pidió renovar primero el órgano, y debatir luego futuras reformas.

El malestar crece como la comezón dentro del CGPJ. Su presidente Carlos Lesmes abrirá el curso judicial este lunes con un discurso que se prevé duro. Los jueces piensan en librar la guerra por su cuenta. Tras la reforma del PSOE y Unidas Podemos, el CGPJ no puede hacer nombramientos en tribunales como el Supremo mientras esté en funciones, pero piensa en algún atajo que permita cubrir vacantes. Las asociaciones de magistrados llaman a la puerta de la Unión Europea. La progresista Juezas y Jueces por la Democracia, que culpa al PP del bloqueo, ha concertado para este mes una reunión con el comisario Didier Reynders. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura ha pedido otra cita en un comunicado conjunto con la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, donde apuestan por que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los magistrados.

EL PNV, AUSENTE El grupo parlamentario del PNV fue uno de los ausentes en la reunión con la ministra y se mostró crítico con "el culebrón". Fuentes del grupo en el Congreso consultadas por DEIA aseguran que Mikel Legarda fue convocado a un desayuno con el resto de portavoces de la Comisión de Justicia, pidió retrasarlo un poco por problemas de agenda, y le respondieron con una negativa. Se enteraron por la prensa de que la reunión tenía por objeto abordar el bloqueo en el CGPJ, algo que les pareció, por otro lado, "poco efectivo, porque no parece que una reunión con todos los portavoces de Justicia, la primera con la nueva ministra, sea el foro adecuado". El PNV no tuvo noticias del Ministerio desde que se negó a retrasar el desayuno, de manera que no acudió. "De todas formas, y aunque siempre nos hemos manifestado a favor de renovar el órgano, porque es un mandato constitucional, no nos gusta el culebrón en el que se está convirtiendo, con intereses partidistas y personales entremezclados", dicen. Desde EH Bildu, Jon Iñarritu pidió cambiar la ley para que los vocales tengan que dimitir al agotar el mandato, para forzar a los partidos a pactar.

PSOE y PP se han culpado mutuamente. Los populares vetaban nombres concretos, como el del juez José Ricardo de Prada, por la sentencia del caso Gürtel que tumbó a Rajoy. El enfrentamiento fue especialmente crudo con algunos nombres próximos a Unidas Podemos y, por lo visto, los vetos eran mutuos. En los últimos días, el PSOE ha activado una campaña que culpa al PP, pero García Egea repitió ayer que "igual de importante" que la renovación es "avanzar hacia un órgano independiente del poder político". Edmundo Bal, de C's, coincidió en que los jueces elijan a los jueces.

jubilados y comisión de servicios

Los otros planes del cgpj

Hartazgo. Parece descartado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dimita para forzar a los partidos a llegar a un acuerdo sobre la renovación de este órgano. Ahora mismo, al CGPJ le preocupa sobre todo estar atado de manos para realizar nombramientos porque se halla en funciones, y en la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo existe un problema grave porque cuentan con el mínimo de jueces exigido por ley y cualquier baja los dejaría inoperantes. Se plantea cubrir vacantes en comisión de servicios, fichando a un juez de otro tribunal como interino, o incorporar a jubilados como magistrados suplentes.

"Hay que negociar la renovación sin chantajes y con sentido de Estado" PILAR LLOP Ministra de Justicia