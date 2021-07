"Es la hora del derecho a decidir"

Gure Esku Dago y la plataforma Hamaika Gara protagonizaron ayer una manifestación en el centro de Bilbao –en torno al paseo del Arenal, al muelle de Ripa y a los puentes del Arenal y del Ayuntamiento– para reclamar la apertura de una nueva fase que establezca de una vez por todas cauces favorables al derecho a decidir en Euskal Herria. "Instrumentos de decisión", según los organizadores, para, dando carpetazo a "un marco competencial insuficiente para llevar a cabo los retos de país", dar pasos a "una soberanía plena que nos permita decidir sobre todas las cuestiones que nos afectan". La marcha, bajo el lema, Hamaika Gara erreferendumaren alde (Somos multitud a favor del referéndum) contó con el respaldo de EH Bildu.

Renacido el debate sobre el nuevo estatus y las cotas de autogobierno a las que la CAV debe aspirar, un proceso que se podría abrir tras el verano en el Parlamento Vasco, Gure Esku Dago instaló su propia línea roja: debe garantizar el derecho efectivo a decidir. "Debe recoger y tener como eje central el derecho a decidir", profundizaron. "No vamos a aceptar menos que eso y no vamos a dar un paso atrás. Es momento de dar pasos contundentes", aseveraron. "La única solución democrática a los conflictos territoriales es que la gente se exprese y respetarla. Trabajaremos para conseguir un acuerdo para poder decidir en referéndum, pero no aceptaremos vetos hacia la voluntad de la ciudadanía", remarcó Josu Etxaburu a la conclusión de la manifestación.

Y es que según Etxaburu proclamó durante su alocución, "el nuevo estatus político debe tener el derecho a decidir como eje. Será nuestra línea roja y no aceptaremos menos que eso. Siete de cada diez vascos y vascas quiere decidir su futuro, ¿Acaso existe algún acuerdo más amplio que ese?, se cuestionó. "Hemos escuchado a los partidos políticos y hoy nos toca a los ciudadanos expresar nuestra voluntad clara en favor del derecho a decidir", defendió otra de las portavoces , Amaiur Álvarez.

Tras acudir a respaldar la marcha, ya que el derecho a decidir es un "principio básico" de la democracia, la portavoz parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte invitó a "hacer posible" este instrumento "uniendo fuerzas", ya que se trata de "un sentir mayoritario de la ciudadanía". Todo ello pese a que el presidente español, Pedro Sánchez, ha cortado las alas a esas mismas ansias en suelo catalán. "En Euskal Herria somos mayoría, aunque nos quieran callar y vetar ese derecho", abundó. No obstante, "lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Es el momento de trabajar todos juntos ".

Espoleado el debate sobre el derecho a decidir ante el nuevo escenario político abierto sobre el nuevo estatus, Iriarte defendió que "el único acuerdo que se ha suscrito" en el Parlamento Vasco fue el alcanzado entre EH Bildu y PNV, las dos grandes familias abertzales que suscribieron un pacto de bases en julio de 2018 . "Un acuerdo que calificamos de histórico en su momento. Es el único acuerdo firmado, aunque ellos –por los jeltzales– luego hayan dicho que existen otros; no los conocemos y creemos que no existen. Seguiremos trabajando por el acuerdo ya suscrito, que es una relación de igual a igual con el Estado, con un sistema de garantías efectivo y con el derecho a decidir que tenemos como pueblo", manifestó.