La oposición culpa a Ayuso del "turismo de borrachera"

Bilbao – Con el temor patente a una cuarta ola de la pandemia y con las elecciones en el horizonte, la oposición en Madrid acusa a la presidenta de la comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de fomentar lo que califican como "turismo de borrachera". PSOE, Podemos o el delegado del Gobierno español en Madrid, instan a Díaz Ayuso a tomar medidas mas restrictivas ante la presencia de turistas extranjeros, especialmente franceses.

El candidato socialista Ángel Gabilondo trasladó ayer a Díaz Ayuso que "la libertad no es el desmadre" del pasado fin de semana, ni "el llamado turismo de borrachera", ni consiste en "minimizar el peligro del virus". Aludía así a las fotos y los vídeos del pasado fin de semana en Madrid, lo que consideraba "un disparate y un despropósito". Gabilondo propone también adelantar el toque de queda a las 22.00 horas en aquellos municipios donde la incidencia acumulada a catorce días sea superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes. A su juicio, la Comunidad de Madrid debe volver a aplicar esta medida que reduce la movilidad sin llegar al cierre total de los establecimientos de hostelería, "a los que hay que proteger y ayudar", y que permite reducir la incidencia acumulada de forma "contundente".

Por su parte, la número dos de la lista del PSOE y secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, aseguró que Madrid vuelve a ser "el epicentro de la pandemia" por "la gestión irresponsable de la señora Ayuso".

Desde Podemos, Isa Serra, su coportavoz estatal y número dos de la lista encabezada por Pablo Iglesias, acusó a Ayuso de cometer una "absoluta irresponsabilidad" al desplegar un "efecto llamada" para que los visitantes que llegan a Madrid salgan de fiesta, sobre todo cuando la región está en "riesgo de llegar a una cuarta ola".

En rueda de prensa en la sede del partido y preguntada sobre si le preocupan las imágenes de aglomeraciones de jóvenes y turistas en Madrid, la dirigente morada apuntó que la situación sanitaria es "grave", sobre todo, porque "Ayuso no ha reforzado la sanidad pública que afecta a la lucha contra el coronavirus en una autonomía que ya ha padecido recortes del PP en este servicio esencial". Además, acusó a la presidenta regional de actuar con "absoluta irresponsabilidad", pues fomenta un "efecto llamada" para salir de fiesta y utiliza la pandemia para confrontar con el Gobierno español para crearse un perfil "estatal" por "motivos partidistas" e "internos" en el PP.

Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que será el nuevo secretario de Estado para el Deporte, pidió a los dirigentes de Madrid "coherencia" sobre el problema del "turismo de borrachera" que sufre la capital porque "no se puede animar a la gente que salga de sus casas, que vengan los turistas y al mismo tiempo pedir más policías".

Ayuso reprende a Moncloa Por su parte, Ayuso, y como se dice en el mundo taurino, dio una larga cambiada y aseguró que la competencia para evitar aglomeraciones corresponde al Gobierno de Sánchez, al que pidió más controles en aeropuertos y estaciones de tren, ya que el "problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado". "Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero", comentó.

La candidata del PP censuró que se propague "la idea de que ahora mismo Madrid es turismo de borrachera" cuando a las once de la noche "cierra todo" por el toque de queda. Además, afirmó que si "se estudia" el gasto en museos o comercios "se verá que el turista no solo viene a emborracharse", lo que tiene, a su juicio, "un tinte xenófobo y además muy ofensivo".

Según Ayuso, este "relato" sobre Madrid lo alienta "la factoría de la Moncloa". "Se está intentando vender esa falta dicotomía de la foto de un francés borracho y un sanitario al lado, como dando a entender que el Gobierno de la Comunidad de Madrid promueve la borrachera y el Gobierno de España hace ¿el qué? Nada, no han hecho absolutamente nada, es una estafa continua la forma de gestionar la epidemia", señaló.

