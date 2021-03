Ortuzar recuerda la arenga de Iglesias por La Naval: "¿Qué ha hecho él? Nada"

El 22 de octubre de 2018, en plena campaña electoral, Pablo Iglesias y dirigentes del partido morado como Nagua Alba, Rafael Mayoral y el entonces secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, participaron en una concentración de trabajadores de La Naval de Sestao, reuniéndose con el comité de empresa, y en la que el líder de Unidas Podemos interpeló al Gobierno de Urkullu a comprometerse en su rescate. Un episodio "doloroso" que guarda en su retina Andoni Ortuzar porque aquello no fue más que "una arenga sobre que había que publificar los astilleros" y donde se puso en el disparadero a los jeltzales. "¡Señores del PNV, ¿qué hacen ustedes por La Naval, qué están haciendo?", dijo Iglesias al grito de "Gobierno vasco, implíquese".

Bajo una gran expectación mediática, el secretario general morado llamaba a aprovechar la negociación de los Presupuestos para conseguir que los Ejecutivos de Sánchez y Urkullu se afanasen en salvar uno de los motores de la industria vasca, algo que debía ocurrir "no solo por justicia, sino porque es completamente viable". Rememorando aquello y fijando la vista en el presente, Ortuzar cuestiona ahora a Iglesias qué es lo que ha hecho él por La Naval durante el año en el que ha ejercido de vicepresidente segundo del Gobierno español, con Podemos como socio del PSOE. La respuesta la tenía a mano: "Nada". "¿Quiénes estamos ahora intentando que vuelva, aunque sea con otras actividades también navales, a reverdecer lo que ahora es una empresa cerrada? Pues el PNV. ¿Dónde está Iglesias?", se preguntó el jeltzale.



Andoni Ortuzar: "Hay que pisar el acelerador con las transferencias"



, hizo su gran arenga, ha estado el año crítico para poder haber hecho algo, comprar el Gobierno español los terrenos, haberlos metido en Navantia...", lamentó. "Esa forma de hacer política, de marcharte cuando vienen mal dadas, prometer una cosa, sacarte la foto y si te he visto no me acuerdo, que tan de moda se está poniendo, es el fin de la política", zanjó el líder del PNV. Y "eso a la gente le repatea". ", de apretar los dientes cuando vienen mal dadas, que es cuando hay que quedarse, porque es precisamente cuando los liderazgos deben aflorar".