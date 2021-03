Aizpurua advierte al PSOE de que si el Gobierno "cambia hacia la derecha" no contará con EH Bildu

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha advertido al PSOE de que si el Gobierno central "cambia su dirección hacia la derecha" no podrá contar con el apoyo de la coalición soberanista. En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, la representante de EH Bildu ha analizado la situación generada esta semana en Madrid o Murcia, donde PSOE y Cs han presentado una moción de censura, y ha señalado que se vive un momento en que "puede pasar cualquier cosa".

No obstante, ha reconocido que espera que lo acontecido no tenga "influencia" en el Congreso de los Diputados y ha recordado que tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, "por mucha inestabilidad que muestre tiene una base estable como para mantenerse y seguir adelante". "Espero que no tenga relación directa y que no cambien las cosas", ha insistido. En este contexto, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo "tome una dirección que no sea la que tiene ahora" y ha incidido en que, "si esa dirección va cambiando y se modifica hacia la derecha, no va a contar" con EH Bildu.

Respecto a su petición de que se constituya una comisión investigación sobre el Rey emérito, Aizpurua ha señalado que el PSOE tiene cada vez "menos argumentos y recursos para ir diciendo que no".

"Entendemos que es justo y necesario y una demanda de la sociedad si uno de los baluartes, como es la Monarquía para este Estado, está en la situación lamentable y deplorable que está demostrando cada día", ha indicado, para añadir que "se tiene que arreglar de alguna forma y no vale con tapar los problemas que hay".A su juicio, al PSOE le resulta "más cómodo tapar los problemas", pero ha cambiado "tanto la percepción de la ciudadanía sobre la Monarquía y la corrupción que destila que tendrán que tomar una decisión".



DEBATE BRONCO

Por otro lado, ha afirmado que ETA no existe ya, porque hace años que "se desarmó y antes cesó en su actividad, se autodisolvió", por lo que ha criticado el "debate bronco" al que intenta llevar "la derecha" en el Congreso cuando no tiene argumentos, "usando el comodín de ETA".

"La sociedad vasca sabe muy bien lo que ha pasado durante tantos años... ya no hay el sufrimiento que se mantenía durante años y se han dado mucho pasos en torno a la convivencia. EH Bildu está ahí desde su origen y en ello estamos, pero también hay que reconocer otras violencias que también ha habido y que se tapan", ha lamentado. Respecto a si EH Bildu condena la violencia de la banda terrorista, Aizpurua ha afirmado que desde la coalición se ha expresado, "por activa y por pasiva", su "rechazo a la violencia".

"De la misma forma siempre decimos que estamos con todas las víctimas y que entendemos el sufrimiento de todas las víctimas de todas las violencias... en el País Vasco acudimos a todos los actos que se organizan en recuerdo de las víctimas siempre que eso no resulte incómodo para los familiares", ha sostenido, para añadir que "por mucho que se intente poner el foco en una palabra" --condena-- no debiera haber "tanta diferencia".

Por todo ello, Aizpurua ha insistido en que "está clarísimo" que EH Bildu rechaza la violencia y se ha preguntado qué cambiaría si dijeran "en lugar de rechazo, condena".