Aitor Esteban: "Sánchez no va a agotar la legislatura"

Aitor Esteban ha vaticinado que esta legislatura en el Estado no se va a agotar. Entrevistado en Onda Vasca-Grupo Noticias, el portavoz del PNV en el Congreso ha dicho que las discrepancias entre los socios de gobierno son tan evidentes, que harán imposible que Sánchez culmine sus cuatro años al frente del ejecutivo.

"Cuando llegue la bonanza económica y los fondos europeos, y con unos presupuestos aprobados, el PSOE puede apostar por seguir solo una temporada. Aunque son especulaciones, no creo que se agote a legislatura. En España prima el tacticismo. Es una especie de juego de tronos, un intento de llegar constantemente al poder sin importar la política. Es la antipolítica", sentencia Esteban.

Además, el jeltzale se ha mostrado muy crítico con Unidas Podemos que considera no acaba de interiorizar que en un gobierno de coalición no puede completar su programa electoral. "Unidas Podemos quiere ser gobierno y oposición, y llevar su programa electoral hasta el final como si tuviera suficiente fuerza solo por el hecho de estar en el ejecutivo.

ELECCIONES EN MADRID



Esteban afirma que es difícil predecir lo que va a ocurrir en la Comunidad de Madrid, aunque cree que finalmente se celebrarán elecciones anticipadas. El jeltzale afirma que el PP puede lograr unos buenos resultados, rascándole algunos votos a Vox, pero no cree que Díaz Ayuso consiga mayoría absoluta.

El portavoz de Grupo Vasco no es muy optimista respecto al futuro de Ciudadanos, dado las ideologías tan heterogéneas que hay en el seno de la formación naranja, y señala que algunos de sus dirigentes están muy próximos al PP, por lo que asegura que no les importaría asumir cargos de relevancia en el partido de Casado. "Ciudadanos tiene un problema de estructura. Está más en vías de descomposición que en lo contrario", sentencia Esteban..Además, no cree que el PSOE tenga en Ciudadanos un socio fiable.

TRANSFERENCIAS PENDIENTES



Esteban considera que es "mucho decir que esta vaya a cnvertirse en la legislatura en el que se culminarán las transferencias pendientes, pero no obstante, cree que se van a dar importantes avances los próximos meses. Además, ve voluntad en el ministro Iceta de cumplir con las transferencias pendientes.

"A Iceta se le nota voluntad y confío en que siga en esta línea. Pero estamos esperando todavía la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, esperamos que llegue en el próximo semestre". El portavoz del Grupo Vasco desea que tampoco haya más retrasos en la transferencia de Tráfico al Gobierno de Navarra.

CASO ZABALZA

Esteban dice que su grupo va a intentar que se haga justicia con el caso de Mikel Zabalza. El jeltzale afirma que además de los atentados de ETA, hay que aclarar también todos los casos de abusos policiales y la actividad parapolicial que existió.

"Ante las nuevas evidencias que se conocen sobre el caso Zabalza, el Gobierno debería actuar. Puede desclasificar material secreto que podría arrojar luz. Una democracia plena debería actuar de esa manera", ha dicho el portavoz jeltzale, al tiempo que ha asegurado que precisamente no es Margarita Robles la que más trabas está poniendo para reformar a ley de Secretos Oficiales. "En otros temas me he enfadado con ella, pero la única que ha mostrado la voluntad en el Gobierno de ir avanzando, ha sido la ministra de Defensa".