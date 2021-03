Los presos del 'procés' tendrán que volver a la cárcel

El juzgado de vigilancia penitencia ha revocado el tercer grado que la Generalitat concedió el pasado mes de enero al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn, y los Jordis, tal y como solicitaba la Fiscalía en su recurso.



Según han informado fuentes jurídicas, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya ha estimado los recursos del ministerio público y ha retirado el régimen de semilibertad a los siete presos de Lledoners, quienes a lo largo del día de hoy deberán regresar a la prisión para volver al segundo grado.





LOS PRESOS LAMENTAN LA DECISIÓN

Ens treuen el 3er Grau. Ens ho acabem de comunicar. De nou ens tanquen a la presó. O ens faran callar ni renunciar a seguir treballant per construir un país independent, plenament lliure, democràtic i pròsper. Seguim sense defallir. Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/prFyvIU8t0 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) March 9, 2021

Ens tornen a tancar completament, el cos els demanava ser coherents en la seva línia repressiva. El forat que l'Estat cava a la democràcia és cada dia més profund i irreparable. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) March 9, 2021

Sabem que la justícia espanyola no s'aturarà mai. Nosaltres tampoc i continuarem treballant incansablement per la llibertat, la justícia social i la República Catalana. No defalliu perquè nosaltres no ho farem. — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) March 9, 2021

Ni penediments, ni tercer grau: des de l'exili, la presó o a peu de carrer mai deixarem de lluitar, mai. Sempre endavant! pic.twitter.com/sYfodGy86x — Jordi Cuixart (@jcuixart) March 9, 2021

