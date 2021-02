Gobierno vasco y oposición vuelven a chocar por la gestión de las vacunas

Los dos partidos que forman el Gobierno vasco, PNV y PSE, volvieron a chocar ayer con los partidos de la oposición –EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP+C's– por el procedimiento de vacunación en suelo vasco. Así, y mientras unos ensalzaron el proceso ya puesto en marcha, y que va dando sus primeros resultados esperanzadores, los segundos acusaron a Lakua de haber protagonizado una gestión apoyada en "la soberbia, los bandazos y la propaganda".

Desde el PNV, su parlamentario Luis Javier Telleria aseguró que el Gobierno vasco va cumpliendo las etapas, aún y siendo un asunto "complicado de gestionar", además, mientras la Comunidad Autónoma Vasca se enfrenta a pandemia de la que se desconocía todo hace un año. Es por ello que valoró sobremanera que, pese a las dificultades, el sistrema sanitario vasco no ha llegado a colapsar, algo que era "el mayor riesgo que se corría". Recordó además que el plan de vacunación era un proceso "que conoce todo el mundo y derivado de los debates de los expertos", alejado de la bronca política, si bien se ha tenido que jugar "con las vacunas disponibles cada semana".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Telleria apoyó la solicitud del lehendakari, Iñigo Urkullu, de elaborar una ley propia antipandemias, lo que a su juicio facilitará sobremanera la gestión sin tener además que andar obteniendo permisos de Madrid cada vez que se quiera adoptar cualquier tipo de decisión. A la par que censuró la "incapacidad jurídica" que a su juicio padece el Ejecutivo vasco para poder "tomar medidas en un sentido más estricto", abogó por contar "con instrumentos propios y no depender del Estado". Tras reprochar el "ruido" generado por la oposición desde que estallara la pandemia del coronavirus, aún y cuando las formaciones deberían "apoyar más la labor del Ejecutivo", ya que a la ciudadanía le gustaría ver mayor unión en el Parlamento de Gasteiz, Telleria rermarzó que son "los expertos" quienes han marcado el plan de Lakua, bajo unos "criterios de orden " que se cumplen. "Osakidetza querría tener todas las vacunas y vacunar en dos meses, pero eso no es posible", concluyó.

En el caso del PSE, su parlamentario Eneko Andueza afirmó que los gobiernos de Gasteiz y Madrid han cumplido "con diligencia, rapidez y eficacia" ante una pandemia "desconocida e inesperada". Han mostrado "voluntad para arrimar el hombro", resumió. De hecho, lamentó que la oposición tan solo ha puesto "palos en las ruedas" en lalucha contra el coronavirus –invitó a tirar de hemeroteca para observar cómo algunas formaciones han dicho "una cosa y la contraria–, cuando ambos ejecutivos hubiesen preferido tener que maniobrar de la mano de "una oposición con voluntad de ayudar". No rehuyó Andueza que el Gobierno español pudo haber mejorado algunas de las situaciones, si bien negó que se les pueda acusar de "improvisación". De cara al futuro, el socialista se mostró esperanzado. Y es qe tras unos meses sumamente compicados, "vemos la luz al final del túnel", según aseveró.

"Autosuficiencia"

La oposición ve las cosas bastantes diferentes con respecto a jeltzales y socialistas. Así se desprende de las declaraciones del parlamentario de EH Bildu el parlamentario Iker Casanova, quien recordó que la coalición soberanista propuso en marzo de 2020 al lehendakari formar una mesa de gestión compartida entre partidos, sindicatos y agentes sociales. Esa propuesta cayó en saco roto. "No se nos hizo caso, el Gobierno vasco apostó por la autosuficiencia, la soberbia y no contar con nadie, lo que ha sido remarcado por una gestión mediocre", espetó. "Salvados por la vacuna", defendió Casanova, "de fuera vino el virus y de fuera vendrá la solución, pero la gestión aquí ha sido bastante mediocre... podría haberse corregido pero por soberbia el Gobierno no lo ha hecho". "De las vacunas que llegan no se hace una gestión adecuada por el desequilibrio en el reparto y porque faltan recursos", concluyó.

Por su parte, Elkarrekin Podemos afirmó que durante el proceso de vacunación se ha vivido "cierto caos" a los ojos de la ciudadanía debido a un gobierno de Gasteiz, que ha dado "bandazos" como el auto del TSJPV que tumbó el cierre de os establecimientos hosteleros en zonas rojas. Pudo el lehendakari de un aval jurídico, sentenció, pero no lo hizo. Así, aseguró que "ya cansa" el argumento de "echar las culpas a Madrid y a la falta de competencias". El parlamentario David Soto abundó en la "autocomplacencia" de la que habría hecho gala en jecutivo vasco, y concluyó señalando no entender que al personal que trabaja "en primera línea" en las ambulancias. Como mínimo, a la formación morada le hubiese gustado una "mayor interlocución" sobre la crisis.

Por último, la coalición PP+C's dio un "suspenso" a la gestión realizada. Y es que el Gobierno vasco no puede "vivir de la propaganda, sino que hay que actuar", evidenció Carmelo Barrio. "Cuando llegaron las vacunas la consejera se puso la bata blanca y llevó a la televisión... cuando se hace propaganda hay que tener responsabilidad", indicó. Por último, el dirigente popular vasco denunció que no exista "planificación" en lo referido al calendario de vacunación y se da por contra una falta de transparencia. "Somos además las última comunidad en vacunaciones, eso es un hecho que dicen los técnicos".

