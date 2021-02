Aburto: "Nos sobran las personas que defienden la violencia"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha expresado su "rechazo y desprecio absoluto a los incidentes de hoy" en la capital vizcaína, donde "nos sobran las personas que se escudan y defienden la sinrazón de la violencia".

Al término de una manifestación en protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, los alborotadores han cruzado y quemado contenedores y protagonizado disturbios en distintos puntos de la ciudad, primero en la Gran Vía y en la calle Ledesma y después en el Casco Viejo. La Ertzaintza ha practicado una detención.





? Rechazo y desprecio absoluto a los incidentes de hoy en Bilbao.



??SI - Digo Sí a la Libertad de Expresión y a la protesta y reivindicación pacífica.



??NO - Pero digo un NO claro a insultar, ofender y molestar a los demás. Un NO inequívoco al uso de la violencia. pic.twitter.com/fZMa3QiSeR — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) February 21, 2021

En varios "tweets", el alcalde ha expresado su postura: "Digo sí a la libertad de expresión y a la protesta y reivindicación pacífica., un no inequívoco al uso de la violencia, no a romper, quemar, destrozar contenedores, mobiliario urbano o bienes particulares, no a atacar a los profesionales de los medios de comunicación y de los cuerpos de seguridad".

y trabajando para construir y mejorar la sociedad, pero se pierde cuando se usa la violencia física y verbal para protestar en defensa de un derecho como la libertad. ¿La libertad de quién? ¿de uno? ¿o queremos la libertad de todos/as?", ha subrayado.El alcalde ha concluido definiendo a, de respeto a los derechos humanos y a las libertades. En Bilbao, nos sobran y nos sobrarán siempre las personas que se escudan y defienden la sinrazón de la violencia".