Los disturbios por Hasél agrandan la brecha entre el PSOE y Podemos

Los disturbios originados tras las manifestaciones denunciando el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél –que se han producido durante dos noches consecutivas en Barcelona, Madrid y otras localidades del Estado– amenazan con agrandar la fractura existente entre el PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno español que a cada día que pasa dejan en evidencia que su relación está más que tocada.

Así, las discrepancias entre ambas formaciones no hacen más que aumentar y ya apenas se molestan en disimular o tratar de diluir los choques constante. En esa línea,este jueves se ha vivido un enfrentamiento abierto entre la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, y entre el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique. Todo ello, por la reacción a los altercados producidos la noche del miércoles en Barcelona y Madrid, que terminaron con más 70 heridos entre manifestantes y policías y con alrededor de 50 arrestos. Mientras que Echenique ha respaldado las protestas y ha puesto el foco en "la violenta mutilación del ojo" a una joven por el impacto de un proyectil de foam de los Mossos d'Esquadra, Calvo le ha acusado de "alentar" los actos violentos como la quema de contenedores o las pedradas a los escaparates de comercios.

Estos cruces de acusaciones suponen otra piedra en una relación ya tocada entre las dos partes del Consejo de Ministros, que esta semana han seguido mostrando en sede parlamentaria su progresivo alejamiento votando cada una por su lado en cuestiones como la Ley de Igualdad de Trato o la petición de referéndum en Catalunya de ERC. Ahora, es la cuestión Hasél la que centra la discusión entre los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con Carmen Calvo convertida en bestia negra de Podemos.





CALVO, ARIETE DE PODEMOS



Y es que la vicepresidenta primera, que ya ha traído de cabeza a los morados con su oposición a la Ley Trans elaborada por el Ministerio de Igualdad, no dudó en descalificar en público al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso por su defensa de las protestas. Según Calvo, Echenique no puede "alentar" desde su cargo a quienes participan en los disturbios. "Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra es alentar a estar en una situación en al que ayer vimos heridos y detenidos", ha argumentado la dirigente socialista, que ha recordado a su socio de Gobierno que "la convivencia consiste en el cumplimiento de las normas".

Cree la vicepresidenta que acontecimientos como los que se vivieron la noche del miércoles en la madrileña Puerta del Sol y en el centro de Barcelona "no tienen nada que ver" con la defensa de la libertad de expresión o el apoyo al rapero encarcelado, sino con una "violencia" que supone cruzar todas las "líneas rojas" de la convivencia. "Ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia. Esa es una línea roja absoluta", ha sentenciado Calvo en una entrevista en la Cadena Ser.

Por último, ha justificado la entrada en prisión de Pablo Hasél asegurando que "tiene un historial" de condenas pasadas en los tribunales, y que la Justicia española se limita a aplicarle "las normas vigentes actualmente". En cualquier caso, la ministra se ha mostrado partidaria de cambiar las leyes relacionadas con los delitos de libertad de expresión. "Pero hasta que no haya una reforma todo el mundo debe cumplir las leyes", concluyó.

up mantiene su posición Pese a las críticas desde su propio Gobierno, la coalición de izquierdas mantiene su postura y sigue defendiendo las protestas en defensa de Hasél, a la par que critica las actuaciones policiales, en particular la carga de los Mossos d'Esquadra el pasado martes en la que una manifestante perdió un ojo tras recibir el impacto de una pelota de foam.





PODEMOS Y LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA



El coportavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha salido en defensa de Echenique y volvió a cuestionar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al disolver los altercados. "Nadie puede quedar mutilado por acudir a una manifestación", ha afirmado el dirigente morado en declaraciones a los medios en el Congreso. A su juicio, el Estado español debe acometer un camino de "profundización democrática" en todas las instituciones, incluyendo los cuerpos policiales.

Creen en Unidas Podemos que la imagen de España a nivel internacional está siendo cuestionada tras el encarcelamiento de "un cantante por el hecho de hablar mal de la monarquía" y por los "abusos por parte de algunos elementos" de la Policía. Por ello, instan a abordar "la impunidad" de algunas actuaciones de seguridad "que se encuentran fuera de la legalidad".