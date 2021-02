La CUP se abre a integrar el Govern y ERC pide celeridad

Las formaciones independentistas catalanas van mostrando poco a poco sus cartas de cara a formar el Govern tras el 14-F. La CUP, que es interpelada en este proceso de diálogo tanto por ERC como por JxCat, aseguró el martes que no descarta integrar el futuro Ejecutivo catalán y expuso sus condiciones a ERC, cuyo candidato, Pere Aragonès, se presentará a la investidura, al igual que lo hará el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa. El socialista se impuso el pasado domingo en número de votos y empató a 33 escaños con la formación republicana.

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, afirmó que su formación podría entrar en el próximo Govern si ERC acepta celebrar un referéndum en Catalunya y trabaja por el fin de la "represión", por impulsar un plan de choque social y por una transición ecológica. Advirtió de que para su partido formar parte del próximo Ejecutivo "no es una cuestión de sillas" sino de que ERC, como ganador de los comicios por el bloque secesionista, esté dispuesto a cumplir con esas condiciones. "Si esto está encima de la mesa, la CUP hará lo que tenga que hacer", señaló Vehí. Su candidata, Dolors Sabater, incidió en que "no nos preocupa tanto el quién sino el para hacer qué y de qué manera".

Sin embargo, la CUP es proclive a un proyecto que mire más hacia la izquierda, por lo que es reticente respecto a sumar solo con JxCat y es más proclive a integrar con los comunes. Mientras, Junts y En Comú Podem se vetan entre ellos, lo que llamó a evitar el presidente de ERC, Oriol Junqueras. "Les pido a todos que se comporten de manera responsable, que dejen de vetarse los unos a los otros y contribuyan a un Govern presidido por ERC porque el país lo necesita. Que dejen de anteponer los intereses de partido en los intereses de país", dijo en RAC 1.

Pidió además celeridad en los plazos de la negociación –que ERC llevará a cabo con la CUP, JxCat y los comunes, en este orden– y dijo que Catalunya necesita un nuevo Govern lo antes posible. "Que por una vez en la vida piensen en el país antes que en sus intereses partidistas", e invistan al candidato republicano, Pere Aragonès, insistió en alusión a esas tres formaciones. El propio Aragonès urgió a los partidos a alcanzar un pacto: "Debemos ir rápido, no podemos estar un año en inestabilidad", aseveró.

Respecto a las otras partes interpeladas, el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, advirtió de que si no hay un entendimiento entre su partido, ERC y la CUP para formar Govern, "probablemente se irá a un escenario de un acuerdo de ERC con el PSC". En Catalunya Ràdio explicó que "solo tendrá capacidad de formar gobierno, de tener la confianza del Parlament, quien obtenga el apoyo de una mayoría. Y esto pasa por ERC, Junts y la CUP, o por ERC y PSC. Y ERC ha dejado claro que no quería un gobierno con los socialistas", recordó, después de que todos los partidos independentistas sellaran un pacto por escrito comprometiéndose a no llegar a acuerdos con los socialistas tras los comicios.

Illa intentará la investidura



La candidata de En Comú Podem, Jéssica Albiach, insistió en su apuesta por un eje de izquierda y dijo en declaraciones a TVE que esta semana los comunes comenzarán las reuniones a dos bandas con PSC y ERC. "Trabajaremos para que podamos juntarnos los tres", adelantó, ya que, a su juicio, una alianza entre las tres fuerzas es "la única alternativa al desastre de la pasada legislatura, al gobierno de JxCat y ERC".

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, anunció que el martes mismo por la mañana acabó una ronda de contactos con todos los partidos catalanes, excepto Vox, para informarles de su candidatura a la presidencia de la Generalitat. "El cambio ha llegado y los socialistas vamos a hacerlo posible", escribió en las redes sociales.