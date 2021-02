El Gobierno vasco lamenta que Robles continúe sin rectificar sus manifestaciones sobre el vertedero de Zaldibar

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, lamentó el martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no hubiera rectificado sus manifestaciones sobre las tareas de recuperación del cadáver de Joaquin Beltrán, uno de los dos trabajadores que fallecieron tras derrumbarse el vertedero de Zaldibar.

La ministra Robles insinuó el pasado lunes que si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido en las tareas de recuperación del cadáver su cuerpo quizás no seguiría en el vertedero vizcaino un años después del accidente que se produjo el 6 de febrero de 2020.

En una conferencia coloquio en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, la ministra de Defensa señaló que, "con todos los respetos", no podía entender que "en algunos sitios se diga aquí la UME no puede venir cuando, a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año un cadáver no estaría en un sitio".

"Son cosas que a mí humanamente me resultan difíciles de entender, no ya en clave política", señaló la ministra, quien se refirió así de manera implícita a las labores de búsqueda del segundo operario sepultado hace un año en el derrumbe del vertedero vizcaino.

Nada más tener conocimiento de las declaraciones, Zupiria ya pidió el mismo lunes a la ministra que rectificara estas declaraciones y el martes, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno volvió a hacer la misma petición. "Que yo sepa no se ha producido ninguna respuesta del Gobierno español y sería bueno que este tipo de malentendidos se aclararan, que se conociera la verdad de lo sucedido este año y que se evitaran declaraciones que faltan a la verdad y que no hacen más que en enrarecer el ambiente de colaboración que es necesario siempre pero más necesario en un momento como este", remarcó el portavoz.

Zupiria también fue preguntado sobre si el Gobierno intentó organizar el pasado sábado un acto conjunto con las familias de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. El portavoz del Ejecutivo señaló que no tiene conocimiento de que se haya planteado un acto conjunto. "En los casos en los que ha habido voluntad por las dos partes, y ha sido posible mantener un encuentro como ocurrió con la familia Sololuze, ha sucedido y respetamos la voluntad y sentimientos que pueda tener la familia de la otra persona fallecida", indicó.

La contestación a Robles llegó también por parte del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien a través de Twitter lamentaba "la poca memoria" de la ministra que hace un año comentó al dirigente jeltzale que el Ejército "no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas".



La contestación a Robles llegó también por parte del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien a través de Twitter lamentaba "la poca memoria" de la ministra que hace un año comentó al dirigente jeltzale que el Ejército "no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas".

Sin embargo, y no es la primera vez, la ministra contó con el apoyo del PP que, en boca de Carlos Iturgaiz y Carmelo Barrio, aseguró que la ministra de Defensa "se quedó corta", al tiempo que criticó al PSE por "subordinarse al PNV".

En un mensaje en las redes sociales Iturgaiz afirmó que Robles, tiene "toda la razón" al criticar al Gobierno vasco por no solicitar la participación de la UME. "Señora Ministra de Defensa, tiene toda la razón, pero se queda corta. Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola del covid-19, ni desinfectar residencias y el PSOE miró a otro lado", señaló.



En un mensaje en las redes sociales Iturgaiz afirmó que Robles, tiene "toda la razón" al criticar al Gobierno vasco por no solicitar la participación de la UME. "Señora Ministra de Defensa, tiene toda la razón, pero se queda corta. Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola del covid-19, ni desinfectar residencias y el PSOE miró a otro lado", señaló.

"Sería bueno que se evitaran declaraciones que faltan a la verdad y enrarecen el ambiente" Bingen Zupiria Portavoz del Gobierno vasco

Por su parte, Carmelo Barrio acusó al PSE de ser "una sombra silente y obediente del PNV" y "quedarse mudo" ante las críticas de los jeltzales a Margarita Robles.