Robles la lía al insinuar que con la UME igual no seguiría un cadáver en Zaldibar

En su afán de defender a la Unidad Militar de Emergencias (UME) española, Margarita Robles generó el lunes una polémica estéril que causó un profundo malestar tanto en el Gobierno vasco como en el propio PNV. La ministra de Defensa censuró al Ejecutivo de Iñigo Urkullu por no pedir ayuda a la UME para localizar a los trabajadores desaparecidos en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, asegurando que "igual un cadáver –el de Joaquín Beltrán– no estaría ahí" todavía. Durante una intervención en la Fundación Ortega y Gasset, la dirigente socialista señaló que no entiende "los prejuicios" que aún pesan sobre los militares y, por ello, se explayó en referencia a Euskadi: "No puedo entender que en algunos sitios se diga que la UME no puede venir, cuando a lo mejor si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio". Sus declaraciones llegan justamente después de que el pasado sábado se cumpliera un año de la tragedia de Zaldibar.

El portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, reclamó a la ministra que rectifique a la mayor brevedad de tiempo sus palabras, aireadas desde el "desconocimiento más absoluto de la tragedia". Si bien dijo desconocer "exactamente el contexto en el que se produjo esa declaración", Zupiria las calificó como "totalmente injustas, que faltan a la verdad y que solo puede ser manifestadas por alguien que no conoce lo que ha sucedido hace un año y a lo largo de todo este tiempo en Zaldibar". "Solo las personas que han tenido que hacer frente al desprendimiento y a la búsqueda de las dos personas desaparecidas saben a lo que se han tenido que enfrentar. Han tenido que remover miles de toneladas de tierra, han tenido que estabilizar el terreno, han tenido que apagar los incendios que ha habido allí y han tenido que cribar toda la tierra removida palmo a palmo para poder encontrar, en uno de los casos, a una de las personas desaparecidas y siguen el trabajo de encontrar a la que falta todavía por localizar", argumentó el portavoz del Gobierno vasco en relación al operativo desarrollado a lo largo de los últimos meses en esa zona.

PNV: "poca memoria"

A su vez, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseveró que Robles "últimamente no está acertada" con sus manifestaciones. A través de Twitter, el dirigente jeltzale lamentó "la poca memoria" de la ministra que hace un año comentó al propio Esteban que el Ejército "no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas". "Últimamente no está acertada, ni sobre este tema ni sobre las expresiones ultras en el Ejército", precisó el portavoz del PNV, en relación las palabras de la titular de Defensa del pasado diciembre, cuando defendió la constitucionalidad y convicciones democráticas de los 120.000 militares que integran las Fuerzas Armadas y rechazó los "prejuicios" del PNV al entender que ponía en "tela de juicio" su trabajo, al solicitar los jeltzales una investigación en el seno del ejército para eliminar "focos" de extrema derecha. Robles, que entonces afeó en el Congreso al diputado Joseba Agirretxea que hablara de totalitarismos, llegó a decirle: "Para mí, algunos nacionalismos también son totalitarismos".



Lamento la poca memoria de la ministra. Hace un año me dijo que el ejército no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas. Últimamente no está acertada, ni sobre este tema, ni sobre las expresiones ultras en el ejército ?? https://t.co/aEFvo5MUcr — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 8, 2021



el pp vasco se sube al carro

Al hilo de Zaldibar,La formación de ultraderecha dijo que el PNV actuó con "racismo" por "rechazar la ayuda de la UME, a lo que el jeltzale replicó que "el problema nunca ha sido la falta de medios" y que las intervenciones fueron "adecuadas para la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de rescate". En ese momento, Robles negó tajantemente que la UME hubiera ofrecido su ayuda al Gobierno vasco, como tampoco que el Ejecutivo de Urkullu le hubiera pedido a este cuerpo que actuara en la localidad vizcaina.

La conexión que la ministra socialista hizo ayer entre la UME y lo sucedido en Zaldibar sí tuvo el beneplácito del PP de la CAV. Su presidente, Carlos Iturgaiz, aplaudió la disertación de Robles, de quien dijo que tiene "toda la razón", aunque "se queda corta". "Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola de la covid-19, ni desinfectar residencias, y el PSOE miró a otro lado", consideró.

"A lo mejor, si la UME hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio" Margarita Robles Ministra de Defensa

"Esa manifestación se hace desde el absoluto desconocimiento de la tragedia" Bingen Zupiria Portavoz del Gobierno vasco