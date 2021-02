Ortuzar ve con optimismo un acuerdo con Iceta para cumplir el Estatuto

El Gobierno vasco no ha tenido ningún problema personal o político con la anterior ministra de Política Territorial, Carolina Darias, porque existía un compromiso político por parte del presidente Sánchez para cumplir el Estatuto de Gernika y transferir las competencias pendientes que se recogen en el calendario. Pero la proclamación del líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, como nuevo ministro, abre un abanico de expectativas bastante optimistas para el PNV en la medida en que existen pocas dudas de que va a mostrar buena "voluntad" en ese propósito por su discurso plurinacional.

El presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, dijo el domingo que confía en que va a poner buena voluntad, y cree que podrían "llegar a un acuerdo", aunque matizó que "el asunto es si le dejan". Se refería de esa manera a las pulsiones centralistas que existen en determinados sectores del PSOE. Los barones más jacobinos no ven con buenos ojos el discurso del nuevo ministro que, en cualquier caso, se reivindicó a sí mismo antes de su nombramiento asegurando que no cambiaría sus ideas simplemente para ocupar un asiento en el Consejo de Ministros. Por su trayectoria política, no parece que Iceta sea de los que se prestan a ser un muñeco de paja dentro del Gobierno español y, por ahora, sigue siendo un defensor de la plurinacionalidad, y también de una tercera vía para Catalunya.

Ortuzar admitió que van a tener discrepancias, porque Iceta no deja de ser el líder del PSC y, por tanto, no es nacionalista. De hecho, la concepción de nación que tiene el PSOE es cultural, y no lleva a aparejado el reconocimiento del derecho a decidir.

El jeltzale dijo que conoce a Iceta, que confía en alcanzar un acuerdo, y valoró que tiene una "mente abierta" cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de alcanzar un pacto con el nuevo ministro que ponga fin al incumplimiento del Estatuto durante más de cuatro décadas. Ya con la ministra Darias se intercambiaron borradores para el traspaso de la gestión de las Prisiones y otras competencias que tendrían que llegar antes de que acabe el mes de marzo.