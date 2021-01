Bildu no avala el botellón pero vuelve a criticar a la Ertzaintza

Crece la presión sobre la izquierda abertzale por su negativa a suscribir las declaraciones de condena contra los incidentes protagonizados por varios grupos de jóvenes, que fueron amonestados por la Ertzain-tza por hacer botellón en plena pandemia y en contra de las restricciones vigentes. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU volvieron a hacer equilibrios ayer en la polémica por los botellones que incumplen la normativa sanitaria. Ambos partidos aclararon que reclamar "proporcionalidad" a la Er-tzaintza y reprochar alguna de sus actuaciones no supone justificar el comportamiento "reprochable" de quienes se saltan las restricciones por el coronavirus, aunque EH Bildu siguió colocando todo el peso sobre la Policía vasca para ubicar el debate en el modelo de seguridad.

El Gobierno vasco cree que es una maniobra de despiste porque la proporcionalidad de la Ertzaintza no estaría en duda. Esos jóvenes se enfrentaron a los agentes en Santurtzi y Donostia, y uno de ellos tenía antecedentes por kale borrola. El PNV dijo que la Ertzaintza está actuando "correctísimamente", y el PSE solicitó que se respete el orden público.

En declaraciones a Radio Euskadi, el parlamentario jeltzale Luis Javier Telleria vio "sorprendente" que haya grupos políticos que no "reprochen y condenen" la actitud "absolutamente insolidaria" que supone que grupos de personas se agrupen en plazas y calles pasado el toque de queda. "A partir de ahí podemos discrepar del modelo policial o si es suficiente o no lo que están haciendo. Yo creo que la Policía lo está haciendo muy bien. La Ertzaintza está actuando correctísimamente", dijo. En el caso de los incidentes acaecidos el pasado fin de semana en Donostia, el representante jeltzale recordó que la Policía municipal, tras reprochar a un grupo de personas su actitud, se vio cercada, y por ello tuvo que llamar a la Ertzaintza. "Si es proporcional o no se puede debatir. Lo que no es proporcional es saltarse la normativa y poner en riesgo la salud de la sociedad. Esto no es procedente y desde los partidos políticos no se puede ni mínimamente disculpar", dijo.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova explicó su posición. "Nosotros rechazamos cualquier conducta que ponga en peligro la salud y vaya en contra de los esfuerzos colectivos que se hacen contra la pandemia. Hemos sido muy críticos con la gestión del Gobierno vasco, pero de esa crítica nadie debe deducir una comprensión hacia actitudes que no cumplan con las normas", dijo. Tras sostener que saltarse las normas sanitarias "no es rebelión contra nada sino irresponsabilidad e insolidaridad", aclaró que no justifica ese comportamiento. "La Policía tiene la obligación de actuar ante estas situaciones, pero el debate es si se ha actuado con proporcionalidad. Aunque se actúe para imponer una norma, esa actuación debe ajustarse a la proporcionalidad, y me parece extraordinariamente grave que se hayan dado casos en los que un mando policial ordena tirar a dar", dijo.