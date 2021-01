Elkarrekin Podemos cree que la consejera de Salud se debe "echar a un lado"

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha considerado que con los casos de vacunaciones irregulares la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, debería "asumir la responsabilidad" que le corresponde y "echarse a un lado".

Gorrotxategi, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha referido a la comparecencia de este miércoles de Sagardui en el Parlamento en la que achacó a la "descoordinación" la vacunación "masiva" en el Hospital de Santa Marina, por la que dimitió su gerente José Luis Sabas.

En la comparecencia EH Bildu ya solicitó a la consejera que reflexionara sobre su capacidad para seguir en el cargo, en el que, a juicio del PP no puede continuar, y Vox pidió abiertamente su dimisión.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU ha considerado que las explicaciones dadas por la consejera no fueron "convincentes" y que en este caso es su palabra frente a la de Sabas. "Sin poder decir que la versión de la consejera no sea cierta, desde luego no es para nada convincente", ha insistido.

A juicio de la portavoz de la coalición morada, la consejera en este momento "no es fuerte para hacer frente" a la situación de pandemia y "no ofrece la credibilidad suficiente" para afrontar los "retos" que plantea la covid.

Ha vuelto a proponer la creación en el Parlamento vasco de una comisión de investigación sobre la vacunación "ilícita" contra la covid de altos cargos de Osakidetza , porque entienden que los ceses de los gerentes de Santa Marina y de Basurto, Eduardo Maiz, son la punta del iceberg de algo más extendido.