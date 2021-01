ELA exige dureza a Bildu y Podemos

BILBAO – El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, vio ayer "falta de determinación" en el Gobierno vasco a la hora de invertir en los Presupuestos, y echó en falta en EH Bildu y Podemos "una lectura crítica más de fondo y frontal a estos Presupuestos". En su opinión, parece que "hay un complejo en no querer rechazar abiertamente estas Cuentas", según dijo en Radio Euskadi.

Para Lakuntza, "si la izquierda comparte lo que dicen sindicatos como ELA sobre lo no acertado de estos Presupuestos, deberían tener una posición más nítida y firme a la hora de criticar y rechazar estas Cuentas porque, si no, se acaba hablando solo de aspectos parciales o de determinadas partidas". Pidió a ambos partidos que defiendan "una alternativa muy clara y diferenciada respecto a lo que hace este gobierno" porque ha habido "una especie de ceremonia de la confusión donde parece que no son tantas las diferencias que separan a los partidos de izquierda de este gobierno".

PP+C's: cuentas falsas PP+C's confirmó ayer su enmienda a la totalidad. Las enmiendas parciales de todos los partidos superan las 1.200 y afectan a 1.264 millones de euros. PP+C's dice que los Presupuestos son "falsos" porque no contemplan la totalidad de los ingresos (como los fondos europeos) y porque además no atienden a los sectores más castigados por la crisis.