Bildu lanza su oferta vía 'email' y pide otra reunión

Después de que la pasada semana EH Bildu cargara contra los Presupuestos del Ejecutivo vasco sin presentar ninguna propuesta a Pedro Azpiazu, justificándose en que se encontraban elaborando un "planteamiento político integral"; la coalición soberanista envió su propuesta al consejero el miércoles a las diez de la mañana por correo electrónico, misma hora en que el jeltzale estaba presentando el proyecto de Cuentas ante el pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Euskadi, y minutos antes de que la dieran a conocer en rueda de prensa ante los medios de comunicación. "No hemos tenido oportunidad de analizarla antes de que fuera pública. Es una forma un tanto atípica para afrontar una negociación con ánimo sincero de acuerdo. Una escenificación inapropiada e inoportuna. En estos momentos, estamos analizando la propuesta que, a simple vista, resulta complicada de asumir", enjuició Azpiazu.

El documento remitido por EH Bildu al Gobierno vasco incluye un aumento de 429 millones en los recursos destinados a la sanidad pública, la educación, el empleo juvenil y los sectores económicos más afectados por el covid-19. Paralelamente, la formación liderada por Maddalen Iriarte ha pedido una segunda reunión con el consejero donde buscar una negociación con una visión más amplia, incluyendo acuerdos no solo en materia presupuestaria sino también en relación a los fondos europeos de reconstrucción y una reforma fiscal. Entre las medidas, plantea incrementar en 140 millones de euros los recursos públicos para la sanidad utilizando para ello el dinero que el Ejecutivo de Urkullu "ha dejado en reserva". A juicio de la coalición, esa cantidad serviría para fortalecer el sistema sanitario y los recursos destinados a combatir la pandemia y reforzar la campaña de vacunación ante los datos "muy preocupantes" de la evolución, explicó la portavoz de la coalición, acompañada por la parlamentaria Nerea Kortajarena. "Se trata de una oferta "realista" y "perfectamente viable", dijo Iriarte, pero lamentó que el Gobierno vasco no haya dado "muchos motivos" para pensar en que su respuesta vaya a ser "positiva". "El escenario no es muy alentador; no parece que tenga gran voluntad de llegar a acuerdos", zanjó.

Para educación propone otros 50 millones de euros y para fortalecer el sistema de servicios sociales, 14 millones. Asimismo, pide un plan de rescate dotado con 200 millones para los sectores económicos afectados por la pandemia como la hostelería, el comercio, el turismo y la cultura, así como otros 20 millones para un programa que fomente la contratación masiva de jóvenes y otros 5 millones para mitigar los efectos de la subida del precio de la luz. En su propuesta se incluyen otros aspectos a mejorar pero sin cuantificación económica relacionados con las condiciones materiales y laborales de las residencias y los complementos de las pensiones más bajas.

Reclaman además la desaparición de la empresa pública Shesa para que el Gobierno vasco centre su esfuerzo en las energías renovables. Bildu busca además compromisos para abrir un marco de diálogo común sobre los fondos europeos de reconstrucción y para abordar una profunda reforma fiscal más progresiva, equitativa y justa. En el documento trasladado se exige la entrada en vigor "inmediata" de la que llama "tasa extraordinaria covid-19" que incremente varios tipos impositivos a personas y empresas con mayor capacidad económica.