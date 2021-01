Iturgaiz censura a Urkullu por el empleo y Zaldibar

Bilbao – El presidente del PP de la CAV, Carlos Iturgaiz, no afloja su presión sobre el Gobierno vasco ni, muy en concreto, sobre el lehendakari Urkullu. El líder de los populares acostumbra a recurrir a su cuenta de Twitter para realizar breves apuntes sobre asuntos de actualidad, y es muy habitual que desemboquen en un tirón de orejas para Urkullu, al que hace responsable último de las actuaciones que critica por ser el jefe del Gobierno vasco, aunque en ocasiones se emplea contra él por alusiones tangenciales, como el pacto del PNV que da estabilidad al Gobierno español de Pedro Sánchez y en el que Urkullu no tiene participación directa porque ocupa un cargo institucional y no orgánico en la formación.

Ayer se empleó con dureza por los datos del desempleo en plena pandemia del coronavirus, y también por los once meses que han transcurrido desde el derrumbe del vertedero de Zaldibar sin que, a su juicio, se haya asumido ningún tipo de responsabilidad por la tragedia que costó la vida a dos trabajadores. Iturgaiz aseguró ayer que el modelo vasco de Urkullu "apunta a más desempleo y más incertidumbre para hosteleros, autónomos y pymes". Tras aludir a los datos del paro, dijo que las políticas de Urkullu "se mimetizan con las de sus socios Sánchez e Iglesias". En otro tuit, recordó que hoy se cumplen once meses del "desastre de Zaldibar", con un trabajador del vertedero aún desaparecido "entre los escombros". Por extensión, dijo que también serán "once meses de fracasos de Urkullu" en "la búsqueda, en la política medioambiental, en transparencia y en la asunción de responsabilidades políticas". "Lo lamenta, pero ni actúa ni lo hace de forma ejemplar", lanzó.

El PP también ha redoblado sus críticas en las últimas horas por la gestión del coronavirus, y ve al Gobierno vasco "a la deriva" y descabezado tras las recientes dimisiones de altos cargos del Departamento de Salud, como el coordinador del plan de vigilancia y control ante la pandemia, Ignacio Garitano, y el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo. A su juicio, todos ellos abandonan el barco en plena crisis y son el fiel reflejo de la situación de descontrol y soledad en la que viviría la consejera Gotzone Sagardui. Además, el PP quiere que se proporcione información exhaustiva sobre la vacunación. En este terreno, el PP ha tratado de zafarse de las voces que le recriminan que critique a Urkullu cuando la Comunidad de Madrid, dirigida por su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, es la que más está desafinando en la gestión de esta crisis y ha tenido, por ejemplo, que provatizar la vacunación entre críticas por los retrasos. Iturgaiz ha tratado de defender cada vez que se le ha planteado la situación en Madrid que él tiene que fijarse en lo que hace Euskadi, sin mirar hacia otras comunidades, en un intento de evitar la censura a Ayuso.

crítico Iturgaiz sigue manteniendo un tono muy crítico a pocos días de que PP+C's se reúna con el consejero Azpiazu, el martes de la próxima semana, para abordar los Presupuestos y, aunque en algunos ámbitos se especula con un deshielo con el PNV, los populares se mantienen en la línea de oposición a los jeltzales que se consolidó tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y que rompió la senda de entendimiento presupuestario en suelo vasco. Antes de la llegada de Iturgaiz, el PP ya había abierto una brecha en su relación con el PNV. Alfonso Alonso había protagonizado un alejamiento, tras haber proporcionado estabilidad al anterior Gobierno vasco en la aprobación de los Presupuestos en los primeros compases de la legislatura.