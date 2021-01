La derecha da por hechos los indultos durante 2021

En la derecha española están ya convencidos de que el Gobierno de Pedro Sánchez concederá los indultos a los soberanistas condenados por el 1-O a lo largo de este 20201, y creen que la medida de gracia obedece a supuestos acuerdos del PSOE con Esquerra para gobernar juntos en Catalunya tras las elecciones del 14 de febrero. Así lo dejaron caer ayer tanto en el PP como en Ciudadanos.

En las filas de Pablo Casado, la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra expresó que Sánchez está "allanando" el camino de los indultos a los condenados por el procés porque el objetivo del PSC es un "tripartito" con ERC tras las elecciones catalanas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Gamarra señaló que esos indultos son "el peaje en la sombra que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar con tal de permanecer" en La Moncloa. "Y un día sí y otro también lo que nos están demostrando es que están en esa hoja de ruta", añadió.

En este sentido, la dirigente del PP subrayó que las declaraciones que han realizado en la última semana los ministros Carmen Calvo y José Luis Abalos, así como el propio presidente del Gobierno "van en el camino de allanar esos indultos".

Además, vinculó esa medida de gracia con las próximas elecciones catalanas, ya que, a su juicio, se busca "un rédito electoral para el PSC" en esos comicios. "Si para eso tiene que humillar a los españoles y tiene que pisotearlos, lo hace", apostilló.

En este sentido, Gamarra cree que Sánchez usa "todos los resortes de poder" como presidente del Gobierno para sus intereses políticos y electorales. "Lo único que le importa son los votos y ahora hay convocadas unas elecciones en Catalunya. Por lo tanto, todo lo verá y lo leerá en clave electoral catalana. Si para eso tiene que indultar, lo hará", añadió.

Muy parecido ven el panorama en Ciudadanos, donde creen que el PSC cometer un error al mostrarse partidario de la medida de gracia. A juicio del vicesecretario primero de la formación naranja, Carlos Cuadrado, "los votantes constitucionalistas en Catalunya no van a entender esto, no van a entender que los políticos tengamos que estar cambiando las decisiones de los jueces".

En esta línea, Cuadrado defendió que la Justicia "tiene que llevar su curso" y que estos reclusos que cumplen condenas por sedición y malversación no deberían tener "ningún beneficio por ser políticos". Asimismo, considera que esta cuestión no debería convertirse en "el centro" del debate político porque lo que preocupa a los catalanes no es esto, sino la pandemia y su impacto en el sistema sanitario y en la economía.

"Cauce de diálogo"

Por último, ayer otra voz del Gobierno se sumó a quienes piden estudiar la medida de gracia. Fue la ministra portavoz, María Jesús Montero, que sugirió que los indultos podrían favorecer una "solución dialogada" en Catalunya.

Montero destacó que su Ejecutivo "siempre ha sido valiente" a la hora de afrontar el "conflicto político" en Catalunya, y confirmó que quieren darle a esta situación "un cauce de diálogo" y "encontrar una solución consensuada", tras ser preguntada sobre si finalmente el Gobierno concederá el indulto, posibilidad que cada vez cobra más enteros atendiendo a los discursos recientes de diversos ministros. "El Gobierno va a cumplir con su compromiso de su acuerdo de investidura de intentar una solución dialogada, para un conflicto en Catalunya que dura ya demasiado tiempo", argumentó la también titular de Hacienda.

