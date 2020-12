Lorena Roldán deja Cs para marcharse al PP de Catalunya

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, ha anunciado este miércoles por sorpresa su fichaje por el PP, como número dos de la candidatura que encabezará Alejandro Fernández en las elecciones catalanas del 14 de febrero.



Roldán, que ganó las primarias de Cs y que el pasado verano fue apartada por la dirección como candidata a la Generalitat para poner en su lugar a Carlos Carrizosa, protagonizará esta mañana un acto titulado "Sumando por Cataluña", junto al cabeza de lista del PP por Barcelona, Alejandro Fernández.



Ella misma ha confirmado el fichaje en Twitter: "Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de Alejandro Fernández".





Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de @alejandroTGN. Gracias por la confianza. pic.twitter.com/CSoKMCNWWK — Lorena Roldán (@Lroldansu) December 30, 2020

Roldán ha dirigido una carta a la militancia de Cs en la que expone sus argumentos y anuncia su renuncia a su escaño como senadora y a todos sus cargos orgánicos dentro de la formación naranja: portavoz nacional adjunta, miembro de la ejecutiva nacional y miembro delDesde este miércoles, Roldán ya se da de baja como militante de Cs después de un "proceso de reflexión" que, según asegura, ha sido "largo y no fácil", y desliza críticas al rumbo imprimido por Inés Arrimadas tras el adiós de"Debo admitir que, desde hace unos meses, me cuesta reconocer ciertas decisiones adoptadas por la ejecutiva permanente del partido, muchas de ellas tomadas de forma unilateral, apartándose de la esencia del partido", denuncia en su carta.Roldán subraya que Ciudadanos "nació como dique de contención al nacionalismo y no como sostén de los que, con sus pactos, dan alas a quienes pretenden romper" España, y añade que "la gobernabilidad de este país no puede descansar en aquellos que tienen como objetivo dinamitar nuestro Estado de derecho, y esta debe ser siempre"Hoy, más que nunca, necesitamos un constitucionalismo fuerte, no solo en Cataluña, sino también en el resto de España, que anteponga los intereses generales al interés partidista. Y en esta tarea no puede haber medias tintas ni titubeos", recalca.Con lasen el horizonte, señala, hace falta "valentía y amplitud de miras para construir un proyecto común con sentido de Estado, capacidad de gestión y, sobre todo, sin complejos ante el separatismo". Según Lorena Roldán, "hoy ese proyecto lo encarna"Por eso es un honor para mí anunciar que, desde hoy, me sumo a su proyecto en Cataluña, convencida de que doy el paso en la dirección correcta", expone.Roldán llama a "sumar voluntades para fortalecer el verdadero constitucionalismo en Cataluña y conseguir una mayoría social capaz de lograr una alternativa de gobierno al separatismo, tan necesaria para recuperar la concordia y la convivencia".En el capítulo de agradecimientos, Roldán menciona explícitamente al exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, que "siempre creyó" en ella, y no cita ni aEl fichaje de Roldán por el PP llega 24 horas después de que Ciudadanos perdiese a otro de sus dirigentes, el hasta ahora portavoz del partido en el Ayuntamiento de Tarragona, Rubén Viñuales, que será el número dos del PSC por Tarragona en las elecciones del 14 de febrero.