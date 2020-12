Azpiazu se abre a revisar la fiscalidad en 2021, pero no ve necesario subir los impuestos

Una de las exigencias tanto de EH Bildu como Podemos para sumarse al acuerdo de Presupuestos vascos para 2021 es que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu revise la fiscalidad de la CAV. El miércoles, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, les echó un cable y se mostró favorable a hacerlo durante el año que viene. "Hay que empezar a darle vueltas a la fiscalidad", dijo, aunque sí añadió que por el momento no se plantea una subida de impuestos.

Así, una vez que el Gobierno aprobó el proyecto de Cuentas en su Consejo del pasado martes, los grupos políticos en el Parlamento Vasco ya trabajan de cara a una negociación que puede prolongarse hasta febrero. Aunque su aprobación en la Cámara está asegurada con la mayoría que suman el PNV y el PSE, Azpiazu apuntó en una entrevista en Onda Vasca que la intención del Gobierno es conseguir el apoyo de más formaciones. Sin embargo, el consejero lamenta que la oposición "se está poniendo la venda antes de la herida" y busca "justificaciones" para no votar los Presupuestos.

En cualquier caso, Pedro Azpiazu opinó que sería "positivo y realmente bueno" que se logre un acuerdo amplio y plural para un proyecto presupuestario que calificó de "importante y valiente", ya que, entre otros aspectos, contiene un aumento del gasto público de 770 millones de euros. A pesar de que ve a EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PP "buscando ciertas justificaciones no asumir el compromiso" de entrar en una negociación de las Cuentas, el consejero de Economía aseguró que su gabinete seguirá insistiendo. "Valoramos positivamente un acuerdo más amplio y trataremos de conseguirlo. Muchas veces el apoyo o no apoyo depende de otras cuestiones, pero si dependiera solo del Presupuesto, es muy difícil decir que no a estos Presupuestos", argumentó.

Azpiazu no se cierra a lograr el acuerdo con ninguno de los tres grupos, a pesar de que los populares ya han alejado la opción de negociar al considerarse "arrinconados". Pese a ello, el consejero asegura que tratará de buscar "consensos" y anunció que se pondrá en contacto con los líderes de los partidos.

Pleno de fondos de la UE



El otro puntal para el devenir de la economía y las políticas vascas el año que viene son los fondos de la Unión Europea llamados Next Generation, cuyo reparto está pendiente de concretarse y dependerá de las características de los proyectos presentados por cada región. A este respecto, el Parlamento Vasco celebró el miércoles un pleno monográfico a petición de EH Bildu en el que la oposición acusó al Ejecutivo de Urkullu de "opacidad" con los proyectos a presentar en Europa.

En su intervención ante la Cámara, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero reprochó al Gobierno vasco que los dos listados provisionales de proyectos que se han conocido hasta la fecha evidencian que "no ha entendido" cómo elaborar una propuesta que se adapte a las necesidades de Euskadi y a los requerimientos de la UE. La coalición soberanista critica entre otras cosas que aparezcan grandes infraestructuras como el TAV, y reclamó al lehendakari un replanteamiento para apostar por medidas que avancen hacia el medio ambiente o la economía circular.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, intervino también en el pleno y llamó a "capitalizar la gran oportunidad" que supone la puesta en marcha de estos fondos continentales, por lo que pide a Lakua que dé "un cambio de rumbo" a sus políticas.

