Podemos: "Una vuelta del rey sería reírse de los ciudadanos"

Mientras que el Gobierno español dice no tener información sobre un posible regreso a España de Juan Carlos I en Navidad y no se posiciona al respecto, uno de los dos partidos del Ejecutivo lo tiene claro: "Una vuelta del rey emérito por Navidad equivaldría a reírse del conjunto de los ciudadanos". Así lo expresó la coportavoz de Podemos Isa Serra, que sí considera en cambio que el exjefe de Estado "nunca se tendría que haber ido y tendría que estar dando explicaciones".

A este respecto, Unidas Podemos registró el viernes una petición para crear una comisión de investigación sobre el uso por parte del rey Juan Carlos de tarjetas de crédito opacas, un asunto sobre el que ahora el PSOE, remarcó Serra, se tendrá que posicionar.

A su juicio, en el actual Ejecutivo "todo el mundo sabe" que hay una parte republicana, Podemos, y otra monárquica, admitió la coportavoz del partido en referencia al PSOE, aunque dijo que los casos de corrupción en la monarquía no tienen que ver con eso, "sino con la democracia misma".

La formación del vicepresidente segundo del Gobierno considera que las supuestas actividades corruptas de Juan Carlos I no le afectan solo a él sino a toda una institución que consideran un "epicentro de la corrupción" y de la que emana el actual jefe del Estado, Felipe VI, que "llega a ser monarca por herencia".

Por ello, a juicio de Podemos, la crisis de la monarquía solo tiene una solución, la instauración de una república, y considera que ese debate está actualmente "abierto" en España. "Es evidente que la monarquía es pasado y que la república lleva nombre de futuro", concluyen los morados.

Por su parte, en el PSOE hay varias opiniones respecto a los últimos escándalos de la monarquía y otra voz en sumarse ayer fue la del diputado vasco Odón Elorza, que puso sobre la mesa la opción de quitar al monarca emérito la condición de miembro de la Familia Real. Elorza considera que sería "deseable" expulsarlo de la institución real por sus comportamientos "nada ejemplares" y por poner "en crisis" la monarquía.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Elorza señaló que el actual jefe del Estado, Felipe VI, administra sus "silencios", lo que es "muy propio de la Casa Real", pero, en este caso, cree que no le beneficia. "Parte de la ciudadanía esperaba su distanciamiento de los que le quieren utilizar para lanzarlo contra el Gobierno de Pedro Sánchez", aseguró.

En este contexto, se refirió a las conversaciones de militares retirados en un chat, en las que se habló incluso de "fusilar a 26 millones" de personas, pero "no dejan de ser altos mandos que tuvieron su importancia en las fuerzas armadas", y "nunca se sabrá el grado de simpatía que tienen las tesis más cercanas a Vox" dentro del ejército.

"Creo que este grupo de militares no es representativo del sentimiento de las fuerzas armadas en España, pero qué duda cabe que hay sectores, no sé de qué magnitud, dentro del ejercito y de la Guardia Civil, etc., que tienen sintonía con los postulados de la extrema derecha", argumentó Elorza.

Por último, el diputado por Gipuzkoa insistió en la necesidad de "aumentar la transparencia de la Casa Real" sobre su patrimonio y abogó por cambiar la Constitución en lo referente a la inviolabilidad del rey.