La sentencia "va en contra del principio de seguridad jurídica"

"Si yo estoy allí esto no se habría resuelto por unanimidad". José Antonio Martín Pallín, que formó parte de la sala del Tribunal Supremo que el lunes ordenó repetir el juicio por el caso Bateragune, admitió su "sorpresa" por un fallo que, según él, "va en contra del principio de seguridad jurídica que está en el artículo 9.3 de la Constitución". "No entiendo absolutamente nada", añadió.

A la espera de conocer el contenido de la resolución, el magistrado emérito del Supremo opinó que "me parece una interpretación extensiva en contra de los condenados", entre ellos Arnaldo Otegi. En declaraciones a Radio Euskadi, aludió a la legislación que regula la doble incriminación, es decir, que impide que "una persona sea juzgada dos veces". Explicó que, según la misma, "se puede celebrar un segundo proceso si existen nuevos hechos o revelaciones, cosa que en el caso Bateragune no existe". También podría darse este supuesto por "un vicio esencial en el proceso anterior que pudiera afectar a la sentencia dictada". Sin embargo, subrayó que dicha irregularidad debería darse en el proceso, "no en la sentencia, y parece que el vicio, según el Supremo, se ha producido en la sentencia".

Añadió que "si el vicio en el procedimiento es la falta de imparcialidad de uno de los componentes de un tribunal de tres –en referencia a Ángela Murillo–, y la sentencia está dictada por unanimidad, de ninguna manera el nuevo juicio va a poder dictar una sentencia distinta". Según su parecer, el fallo que emitió la Audiencia Nacional "ya es inamovible a través de un recurso de revisión que hace nulo todo el proceso en virtud de la resolución de Estrasburgo".

El magistrado consideró además "imposible" que los afectados vuelvan a cumplir condena tras un eventual nuevo fallo condenatorio. "La sentencia no podría variar esencialmente y habría que aplicar todo el tiempo de cumplimiento de la condena" anterior, aseveró. "Duplicar una pena sería un atentado al principio de legalidad y a principios esenciales y valores superiores como el de la Justicia que recoge nuestra Constitución", añadió el magistrado.

Preguntado por el hecho de que el Supremo zanjara este asunto en dos horas y por unanimidad, el experto jurista describió que "todos los tribunales de las más altas instancias, empezando por el Tribunal Supremo de los EE.UU., se caracterizan, cuando se trata además de asuntos que tienen una trascendencia política innegable, por tener siempre un voto discrepante". Y el fallo de ayer sobre Bateragune fue "una resolución política", apostilló. Lamentó que, en el Estado y en este órgano en concreto, "se busca la unanimidad como si fuese una especie de orden jerárquica propia de una organización militar o de una orden religiosa".

Martín Pallín apostilló que la resolución conocida ayer y que aboga por la repetición del proceso supone "un mensaje demoledor para la valoración de la actuación del más alto organismo de la jurisdicción penal en España". "La verdad es que cada vez estoy más desorientado y sin comprender cosas que están pasando en mi antigua sala", concluyó, y emplazó a tener la sentencia completa para profundizar en la misma.

El PP, vigilante



Entre las numerosas reacciones que se produjeron ayer cabe destacar además la del secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que desligó a EH Bildu como partido de la responsabilidad personal que pueda tener Arnaldo Otegi. "Una cosa es la cuestión personal y otra las que afectan al grupo, siempre y cuando la propia formación asuma y respete el marco constitucional y, por tanto, la legalidad", señaló, y recordó que los acuerdos a que se han llegado con la coalición se ciñen "estrictamente" a los presupuestos del Estado.

El PP, a través de su secretario general, Teodoro García Egea, advirtió por su parte de que estarán "vigilantes" para asegurarse de que "la fiscal general del Estado no dé órdenes para tratar bien a Otegi como contrapeso al apoyo a los presupuestos". C's, por su parte, celebró que Otegi y "el resto de la cúpula de la antigua Batasuna respondan ante la Justicia".

"Desde luego, si yo estoy allí esto no se habría resuelto por unanimidad" José Antonio Martín Pallín Magistrado emérito del Supremo