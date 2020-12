El rechazo de Podemos a la exploración del gas tensa los Presupuestos

La solicitud de licencia por parte del Gobierno vasco para explorar la posibilidad de que haya gas en Gasteiz pone en cuestión la aprobación de los Presupuestos municipales de 2021 por el rechazo de Elkarrekin a este proyecto. La oposición al completo, EH Bildu, PP y Elkarrekin, se ha opuesto a esta exploración, lo que puede acarrear que el gobierno municipal no cuente con la mayoría necesaria para sacar adelante los números para el próximo año. La formación morada ha anunciado que no dará su voto si no se retira este proyecto. A nivel autonómico, Miren Gorrotxategi dijo que se está incumpliendo el pacto para los Presupuestos de 2020 en la CAV en materia verde.

Debido a su minoría, el gobierno municipal, PNV y PSE, necesita del apoyo o la abstención de uno de los grupos. El alcalde, Gorka Urtaran, se mostró partidario de la exploración de gas "para conocer qué hay en el subsuelo de Vitoria". "Cualquier tarea que sirva para explorar es positiva", dijo. Recordó que este asunto nada tiene que ver con el presupuesto, y que está en juego aprobarlo para tener capacidad de deuda y combatir las consecuencias de esta crisis sanitaria. Las licencias se otorgan por ley y no voluntad política, concluyó el alcalde jeltzale.

Esta polémica podría tener repercusión en los Presupuestos de la CAV. Miren Gorrotxategi recordó que su coalición exige que se disuelva la sociedad que está a cargo del proyecto de Subijana, y dijo también que el pacto que se alcanzó con el PNV para los Presupuestos vascos de 2020, los vigentes este año, incluían un compromiso verde. "Los acontecimientos que estamos viviendo estos días demuestran que esta palabra no se ha cumplido. Nos hace pensar que la palabra del PNV, en el tema presupuestario o en otros, no es de fiar", sentenció. Para Gorrotxategi, este asunto es una "línea roja", aunque tampoco llegó a decir con claridad que esté dispuesta a votar en contra de los Presupuestos de la CAV si esta condición no se cumple. Añadió que siempre está dispuesta a negociar. En estos momentos, está revisando la ejecución presupuestaria, el nivel de cumplimiento del acuerdo que firmó la anterior dirección liderada por Lander Martínez.

En realidad, PNV y PSE tienen la mayoría absoluta necesaria para aprobar los Presupuestos vascos, pero quieren ampliar el consenso y dar continuidad a la senda de acuerdos presupuestarios con Podemos, con su anterior dirección, que permitió aprobar el proyecto de este año a cambio de un incremento del 4% en la RGI y medidas sobre las haurreskolak.