Sánchez escenifica su reconciliación con Felipe VI

Pedro Sánchez quiere devolver las aguas a su cauce en su relación con Felipe VI. El presidente español y el rey van a coincidir en las próximas horas en dos actos públicos, uno de los cuales tendrá lugar en Barcelona este viernes y supondrá restablecer la agenda del monarca en Catalunya tras haberlo vetado en el evento de la toma de despachos de los jueces. El argumento para que el rey vuelva a asomar la cabeza en Catalunya consiste en que ya ha pasado la zona roja de peligro, el aniversario del referéndum del 1 de octubre, y también la inhabilitación del ya expresident Torra.

En realidad, Sánchez escenifica su reconciliación tras haber llegado a la conclusión de que la polémica se le había ido de las manos por las críticas dentro de su gobierno hacia el rey, que dieron cancha al PP para proyectar que es el único que defiende a Felipe VI. Sus socios de Unidas Podemos, sobre todo los ministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, habían acusado a Felipe VI de falta de neutralidad por haber trasladado supuestamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que le hubiera gustado asistir a la ceremonia de los magistrados. Esta oscura polémica de la que todavía no se conocen todos los entresijos sigue coleando sin que nadie en Zarzuela la explique.

El presidente español ya cerró filas con el rey hace días mostrando su "rotundo" compromiso con la jefatura del Estado, en un intento de acallar el descontento interno también dentro de los barones socialistas. Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se verán hoy mismo en la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, su primer encuentro oficial tras la controversia de Barcelona. Es la primera reunión desde el tradicional despacho veraniego de Marivent, en Palma, en el mes de agosto.

Moncloa y Zarzuela también informaron ayer de otra cita de ambos, esta vez en Barcelona. Tendrá lugar el viernes, en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week, una dinámica que organiza el Consorcio de la Zona Franca con el objetivo de reactivar la economía. No será un encuentro fortuito, sino que tienen agenda conjunta más allá del evento. Visitarán juntos la primera incubadora europea de alta tecnología en impresión en tres dimensiones. Sánchez busca un cierre de filas en un momento en que la monarquía cada vez está más sometida al escrutinio público por la investigación al rey emérito.

No es una rectificación en sentido estricto, porque en el Gobierno español siguen defendiendo que fue un acierto que el rey no estuviera en la entrega de despachos en Barcelona. Lo que dice ahora el ministro de Justicia, José Manuel Campo, es que ya no es 1 de octubre y la sentencia de Torra está dictada, según dijo a Onda Cero. Volvió a decir que el veto al rey no se debía a una cuestión de seguridad, sino de evitar la crispación. En ese sentido, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, dijo ayer que los Mossos d'Esquadra garantizarán la seguridad del rey y de Sánchez, pero también el derecho a la protesta. "No me preocupa lo más mínimo. Los cuerpos de seguridad de Catalunya prevén cualquier tipo de actuación e intervención y están, como siempre, a la altura de hacer que puedan coexistir el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos y, por supuesto, el libre derecho a la manifestación, libertad de expresión y protesta", dijo.

Pese a las palabras del ministro Campo, la visita del rey sigue levantando ampollas. El vicepresidente en funciones de president, Pere Aragonès, no asistirá el viernes al acto. La alcaldesa Colau, de los comunes, tampoco irá a los actos protocolarios hasta que Zarzuela explique los negocios del rey.

corinna señala a felipe vi

En este contexto, Corinna Larsen señaló ayer de manera sibilina al rey Felipe VI. La examiga del rey emérito dijo que los administradores de Juan Carlos I movieron "grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid" y, en una entrevista a OKdiario, añadió que el rey hijo no puede decir "que no tiene nada que ver con las finanzas de su padre si se ha beneficiado toda su vida".