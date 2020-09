Ortuzar: "La izquierda abertzale necesita el plató de Madrid para blanquear su posición política"

Andoni Ortuzar ha asegurado que el PNV todavía no ha tomado una decisión sobre su apoyo o no a los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV ha señalado que su voto dependerá de si las cuentas son buenas para Euskadi. Ortuzar ha lamentado que la izquierda abertzale en Madrid dé por hecho el apoyo a unos presupuestos que no conoce y que en cambio, en Euskadi no sea capaz de pactar.

"No sé que tienen las moquetas madrileñas que allí la izquierda abertzale respira otros aires. La izquierda abertzale necesita el altavoz y el plató de Madrid para blanquear su posición política, mostrar una nueva cara mientras en casa siguen poniendo las mismas zancadillas de siempre. No hay ninguna competición con Bildu por influir en Madrid" ha aclarado el líder del PNV.

Además, Andoni Ortuzar ha lamentado que haya organizaciones políticas y sindicales que aprovechen la situación actual para buscar la crispación y aprovechen el malestar de la sociedad para dañar al nuevo ejecutivo. "Es absolutamente normal que la gente esté inquieta, incluso con un punto de cabreo; lo que es más difícil de entender es que haya organizaciones que quieran pescar en río revuelto".

El presidente del EBB del PNV ha diferenciado entre el comportamiento que está teniendo EH Bildu y los sindicatos en Navarra y la posición que han tomado en la CAV. "En una situación similar a la de la CAV, en Nafarroa no hay huelgas ni se entorpecen los servicios públicos. Se está haciendo un uso político-sindical para erosionar a las instituciones porque no les ha gustado lo que la gente votó el 12J".

Ortuzar también ha asegurado que el PNV intentará llegar a acuerdos hasta el último minuto, pero ha señalado que si finalmente no hay acuerdo harán uso de su mayoría absoluta.