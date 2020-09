El PNV respalda los indultos para avanzar en "soluciones políticas"

La posibilidad de los indultos a los líderes independentismo encarcelados por el procés sigue suscitando reacciones y es vista con recelo por los soberanistas catalanes, que dudan de que finalmente vayan a ser concedidos por el Gobierno español, aunque sí admiten que ayudarían al diálogo entre el Estado y Catalunya. Quien sí ve "con buenos ojos" esta opción es el PNV, cuyo portavoz en el Congreso Aitor Esteban explicó ayer que sería una muestra de que "los problemas políticos no se arreglan a través de los tribunales sino a través del diálogo y de las soluciones políticas".

En una entrevista en TVE, el dirigente jeltzale recordó que su partido siempre se ha mostrado en contra de la "judicialización" del conflicto en Catalunya y ha abogado por resolver mediante el diálogo entre diferentes un problemas que es netamente "político". En ese sentido, Esteban considera que la confirmación en el Supremo de la inhabilitación a Quim Torra no ayudaría a esa vía de diálogo ya que sería una medida "absolutamente desproporcionada" teniendo en cuenta "lo que fueron los hechos" por los que se ha juzgado al president de la Generalitat.

Respecto a la revisión del delito de sedición en el Código Penal que anunció también el ministro de Justicia Juan Carlos Campo, Aitor Esteban se mostró cauteloso y optó por esperar a conocer cuáles son las intenciones de Moncloa al respecto. "Son penas exageradas, pero vamos a ver qué presenta el Gobierno, porque si lo que se quiere es ampliar el tipo, la casuística de ese delito de sedición, quizás no estaríamos de acuerdo", argumentó.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja también se refirió a la cuestión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya aprobación cree "fundamental" para poder obtener los fondos europeos para la reconstrucción post covid. "Decir que soy proclive a ello mina mis posiciones a la hora de negociar, pero si dijera lo contrario estaría mintiendo a la gente", defendió Esteban, que ve preferible que las Cuentas se aprueben con la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Así, rechaza mirar a Ciudadanos y prefiere que tomen parte en la negociación formaciones como ERC.

También habló de los PGE y el diálogo en Catalunya la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, que cree que no hay que "aplaudir" la tramitación de los indultos a Dolors Bassa y Carme Forcadell, ya que se trata de "una estrategia un poco burda para poner anzuelos" a los soberanistas y que den su visto bueno a los Presupuestos de 2021. En una entrevista en Radio Euskadi, Borràs recordó que tramitar la medida de gracia no significa concederla, ya que se trata de "un proceso largo" que no implica un resultado positivo.