Itxaso Atutxa: "C's puede hacer difícil el pacto"

El PNV asiste al baile de pretendientes para los Presupuestos estatales de Pedro Sánchez poniendo en valor que es su socio preferente porque tiene un pacto de investidura que, aunque no da exclusividad a los jeltzales, sí les concede un trato "preferencial". Desde esa posición, sin querer poner vetos porque el PNV es consciente de que el apoyo de ERC a las Cuentas puede ser complicado y Sánchez puede buscar otras vías, Itxaso Atutxa aclaró que "aceptar algunas cosas" que exija Ciudadanos puede hacer "muy difícil" el acuerdo con el PNV. Los jeltzales se refieren a la posibilidad de que el partido naranja quiera añadir una cláusula anti-PNV que pretenda limitar el margen del grupo vasco para incorporar mejoras para Euskadi o cuestiones que entronquen con la singularidad foral, precisamente uno de los asuntos que están en el candelero para arañar un mayor margen de deuda y déficit.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la presidenta de la ejecutiva vizcaina también se refirió a las maniobras del vicepresidente Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, para tratar de incorporar a la izquierda abertzale a la melé del acuerdo. La reunión de ayer entre Iglesias y EH Bildu coloca a la izquierda abertzale en el foco mediático, pero los jeltzales quisieron poner ayer en su justa medida estos movimientos asegurando que no tienen claro qué "competencias" tiene Iglesias para hablar de los Presupuestos, y creen que se puede reunir con EH Bildu por tener mayor cercanía ideológica con ella, pero no para tratar las Cuentas. Además, Atutxa reprochó a EH Bildu que llegue tarde a la defensa de los intereses vascos en el Congreso, aunque matizó que "no es una competición" y que, si arranca compromisos por el bien de Euskadi, "bienvenido sea".

Eso sí, el PNV cuestiona que Bildu pueda alcanzar compromisos de calado. Sus votos podrían ser menos relevantes si el PDeCAT se presta a acordar. Sánchez ya desairó a EH Bildu desmintiendo un acuerdo sobre la reforma laboral. Atutxa ya había dicho que "hay yogures naturales que duran más" que los acuerdos de Bildu.