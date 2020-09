Paco Etxeberria asesora a Sánchez en memoria histórica desde febrero

El antropólogo forense Paco Etxeberria asesora al Gobierno de Pedro Sánchez en asuntos de memoria histórica​ desde el pasado mes de febrero. El Ejecutivo español fichó entonces al reconocido especialista en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil, aunque ya desde antes colaboraba, junto con su equipo, en este tipo de labores para el Gobierno socialista.

Etxeberria realiza desde entonces trabajos de exhumación de fosas comunes, identificaciones de víctimas y bancos de ADN, labores en los que al frente de su equipo de la Sociedad Aranzadi, es una de las referencias científicas en Euskadi, en el Estado así como en muchos otros países.

En declaraciones ayer a este diario, el también profesor de Medicina Legal en la UPV/EHU señaló que, si bien ha trascendido ahora su nombramiento como asesor del Gobierno de Pedro Sánchez, sus trabajos en este campo comenzaron el pasado mes de febrero. En medio se ha cruzado la pandemia del covid-19 y el largo confinamiento hasta inicios del verano.

El antropólogo forense guipuzcoano forma parte de la nueva Secretaría de Memoria Democrática adscrita al Ministerio de la Presidencia de Pedro Sánchez en calidad de asesor, un órgano que de facto ya venía funcionando desde comienzos de año pero que se oficializa ahora. "Me incorporé a la secretaría de estado en febrero y desde entonces me he ocupado de la localización y exhumación de fosas comunes, identificación de víctimas y bancos de ADN", señala el investigador.

"No he hecho ni voy a hacer nada que no hayamos hecho ya en Euskadi en materia de exhumaciones e identificaciones", precisa, en referencia al trabajo realizado por el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en las últimas décadas en colaboración con Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria. Euskadi, junto con Andalucía, es una de la comunidades pioneras en este campo y Aranzadi ha llevado a cabo durante años una tarea ingente en localización de fosas y exhumación de víctimas".

Su adscripción ahora como asesor de la Secretaría de Memoria Democrática es resultado del paso de esta competencia al Ministerio de la Presidencia desde su anterior emplazamiento en el Ministerio de Justicia, al que Etxeberria ya había asesorado. De esta manera, lo que antes era una Dirección General pasa ahora a ser una Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con lo que ganará en peso y contará con más "equipo y medios".

Etxeberria asesorará al Gobierno español en la apertura de cientos de fosas comunes existentes en aquellas comunidades autónomas donde poco o nada se ha hecho hasta el momento. El ejecutivo de Sánchez pretende completar la apertura de estas fosas a través de la Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto se aprobará hoy en Consejo de Ministros.

El reputado forense cuenta con una amplia experiencia internacional de trabajo en este ámbito ya que, entre otras actuaciones, formó parte de la expedición que identificó el ADN de 123 soldados argentinos que murieron en la guerra de las Malvinas en 1982. También analizó en Chile los restos del poeta Pablo Neruda para determinar las causas de su muerte, y tomó parte en la identificación de los desaparecidos de Lonquen (las primeras víctimas halladas en una fosa de la dictadura de Pinochet), además de haber investigado las causas de muerte del cantante Víctor Jara, cuyos restos fueron exhumados y analizados en 2009.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) celebra que el Gobierno haya fichado a Francisco Etxeberria, y se mostró esperanzada en que lo haga "para implantar el modelo vasco de exhumaciones". En este sentido, recordó que el Gobierno vasco cuenta con "un instituto que atiende a las familias, investiga y elabora un informe de la persona que buscan y, en caso de que haya evidencias, exhuma e identifica genéticamente los restos".