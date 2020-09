Sánchez critica que el PP "no arrime el hombro" e incumpla la Constitución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al líder del PP, Pablo Casado, que "no arrime el hombro" al no querer negociar los presupuestos de 2021 e "incumpla la Constitución" por negarse a renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Defensor del Pueblo.

En el primer cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Casado tras las vacaciones, Casado ha preguntado a Sánchez si va a asumir alguna responsabilidad tras "mentir masivamente a los españoles" con la pandemia, y le ha acusado de pretender la "rendición incondicional" del PP y gobernar en solitario y "sin oposición".

En su réplica, el presidente del Gobierno ha defendido a sus socios de coalición de Unidas Podemos que, si bien ha reconocido que proponen cuestiones que están fuera de la Constitución, como denuncia el PP, al menos sí cumplen la Carta Magna a diferencia, a su juicio, de los populares que la incumplen vetando la renovación de los órganos constitucionales.

"Lamento que no arrimen el hombro, que utilicen el virus en esta batalla partidista. El PP ha decidido no hacer nada, no ayudar, no al Gobierno, sino a la sociedad española", ha proclamado.

Sánchez ha rechazado el argumento del PP para no renovar los órganos constitucionales en que un partido, como Podemos, que ataca a la Corona o apuesta por la República, pueda ocupar puestos en esas instituciones.

El presidente del Gobierno ha admitido que Podemos propone cuestiones que exceden el actual marco constitucional pero, a día de hoy, es un partido que cumple con la Constitución, no como el PP con su bloqueo, ha insistido.

Frente a esta actitud del PP, Sánchez ha reclamado "unidad y cogobernanza" para hacer frente a esta nueva oleada de la pandemia que, subraya, es "menos letal" que la de marzo y abril.

Por contra, Casado ha denunciado que Sánchez mintiera a los españoles cuando en julio aseguró que se había vencido a la pandemia y se fuera de vacaciones cuando el virus "sigue contagiando y matando" a pesar de la "propaganda del Gobierno".

El líder del PP ha reiterado que su partido lleva "seis meses tendiendo la mano", pero todas sus propuestas, como una agencia independiente que gestione los fondos europeos, son desdeñadas por el Gobierno mientras mantiene en su Ejecutivo de coalición a un partido, como Podemos, imputado.

También le ha reprochado que el Gobierno pretenda "confiscar" los ahorros de los ayuntamientos, prometa reformar el delito de sedición para atraerse el favor de los independentistas o "condene" la muerte de un etarra en prisión como, ha denunciado, hizo Sánchez este martes en el pleno del Senado al lamentar el suicidio del recluso Igor González Sola.

"No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse, cuando quiera hacer algo bueno para los españoles nos tendrá a su lado, mientras siga perjudicándolos nos tendrá enfrente", ha avisado.